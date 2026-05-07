Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, con oportunidad de lujo para consagrarse en Europa

Si bien ambos tienen trofeos en su palmarés, esta va a ser la primera vez que tengan la oportunidad de sumar un título continental.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma | Reuters

Dos de nuestros colombianos en el exterior están a 90 minutos de poder coronarse campeones en el continente europeo. Se trata de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes jugarán la final de la Conference League dentro de unas semanas.

El equipo de Inglaterra dejó atrás al Shakhtar Donetsk en las semifinales del torneo y ahora se medirá contra Rayo Vallecano en Leipzig en busca del título. Vale la pena mencionar que esta será la primera vez que ‘Las Águilas’ jueguen por coronarse campeones de un certamen UEFA.

En esa misma línea, tanto Lerma como Muñoz tienen una gran oportunidad de entrar al grupo de jugadores colombianos que se han consagrado, siempre y cuando se logren imponer en ese encuentro ante el conjunto español.

Su primera final en competencias UEFA

Si bien ambos tienen trofeos en su palmarés, ninguno había logrado jugar una final en ese ámbito. Por ejemplo, los dos tienen una FA Cup y una Supercopa de Inglaterra. Aparte de eso, Daniel posee una Copa de Bélgica, mientras que Jefferson fue campeón de la segunda división de España con el Levante.

Esta Conference League es la chance perfecta para que sean los primeros colombianos en ganar ese torneo, ya que Luis Sinisterra jugó una final con Feyenoord en 2022, pero su equipo la perdió con Roma.

Por último, este próximo miércoles 27 de mayo tanto Muñoz como Lerma podrán al grupo de ‘Cafeteros’ que han conquistado Europa a nivel general, sea por Conference, Europa League o Champions League.

Colombianos que han ganado la Champions League

James Rodríguez.

Iván Ramiro Córdoba.

Edwin Congo.

Colombianos que han ganado la Europa League

Falcao García.

Carlos Bacca.

Luis Amaranto Perea.

Faustino Asprilla.

James Rodríguez.

Fredy Guarín.

Rafael Santos Borré.

Luis Muriel.

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