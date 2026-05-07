¡Última hora! SEP adelanta el calendario escolar por ola de calor y el Mundial 2026: ¿Cuándo terminan clases?

Las clases terminarán antes de lo previsto tras el acuerdo aprobado por autoridades educativas del país. Conoce las fechas oficiales

Estos son todos los días feriados de la SEP en este nuevo ciclo escolar | Reuters

La Secretaría de Educación Pública anunció cambios al calendario escolar 2025-2026 en medio de dos factores que marcarán el próximo verano en México: la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país. La medida fue aprobada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por las y los titulares de educación de las entidades federativas.

El ajuste contempla la conclusión anticipada de las clases para estudiantes de educación básica, con el objetivo de reorganizar las actividades académicas antes del inicio del Mundial y reducir riesgos relacionados con la ola de calor prevista para junio y julio. La SEP sostuvo que el cambio permitirá mantener el cumplimiento del plan de estudios y garantizar el cierre administrativo del ciclo escolar.

La decisión llega después de semanas en las que autoridades educativas y de Protección Civil analizaron escenarios relacionados con el clima en varias entidades. En estados como San Luis Potosí, particularmente en la región Huasteca, la sensación térmica alcanzó hasta los 50 grados centígrados, situación que encendió alertas entre escuelas y familias por posibles afectaciones a estudiantes y personal docente.

¿Cuándo terminan las clases del ciclo escolar 2025-2026? Esto ordena la SEP

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que las clases del ciclo escolar 2025-2026 concluirán el viernes 5 de junio. Por su parte, las actividades administrativas en las escuelas terminarán el 12 de junio.

La SEP explicó que el ajuste fue aprobado de manera unánime por las autoridades educativas del país y que el objetivo es mantener el cumplimiento de los contenidos académicos establecidos para el ciclo escolar.

¿Cuáles son las razones para terminar antes el ciclo escolar el 5 de junio?

La Secretaría de Educación Pública señaló que la decisión responde principalmente a la ola de calor que afecta a varias regiones del país y que podría mantenerse durante junio y julio. En semanas recientes, autoridades de Protección Civil y del sector educativo analizaron medidas para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante las altas temperaturas.

Reportes de la Dirección General de Epidemiología registraron casos de golpes de calor y deshidratación en distintos estados, lo que incrementó la preocupación entre padres de familia y autoridades escolares. En entidades como San Luis Potosí se reportaron sensaciones térmicas de hasta 50 grados centígrados.

Además del tema climático, la SEP confirmó que la realización del Mundial 2026 también influyó en la modificación del calendario. A través de redes sociales, Mario Delgado explicó que el ajuste permitirá organizar las actividades escolares y administrativas antes del inicio del torneo internacional en México, donde la inauguración será en la Ciudad de México el 11 de junio.

¿Cuándo inicia el próximo ciclo escolar de la SEP, 2026-2027?

De acuerdo con la SEP, las autoridades educativas retomarán actividades el 10 de agosto para llevar a cabo la semana de Consejo Técnico Escolar junto con maestras y maestros.

Posteriormente, del 17 al 28 de agosto se realizará un periodo oficial de reforzamiento académico para estudiantes de educación básica, previo al arranque del nuevo calendario escolar.

El ciclo escolar 2026-2027 iniciará oficialmente el lunes 31 de agosto en todo el país. La SEP aseguró que, pese a los ajustes realizados, se garantizará el cumplimiento del plan de estudios y el aprovechamiento escolar de las y los alumnos.

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