Comunicaciones vs Xelajú en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

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Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Xelajú, válido por la semifinal de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega a este partido tras superar en cuartos de final a Antigua, mientras que los visitantes de dejar en el camino al Deportivo Marquense.

Comunicaciones llega fortalecido tras protagonizar una de las remontadas más importantes de la liguilla. El equipo dirigido por Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa perdió 3-2 en la ida ante Antigua GFC después de haber estado contra las cuerdas, pero reaccionó a tiempo y terminó sellando su clasificación con un sólido triunfo 2-0 en casa. Con el impulso anímico de haber eliminado al bicampeón y el respaldo de su afición, los cremas vuelven a ilusionarse con pelear por el título.

Por su parte, Xelajú MC mostró autoridad en su serie frente a Marquense y confirmó por qué terminó como líder del torneo. El conjunto de Roberto Hernández, afectado por algunas lesiones importantes, empató 1-1 en la ida como visitante y luego resolvió la clasificación con un convincente 2-0 en el Mario Camposeco gracias a los goles de Steven Cárdenas y Yair Jaén. Además, los superchivos llegan con un antecedente que mete presión: ganaron los dos partidos que disputaron ante Comunicaciones durante la fase regular del Clausura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Xelajú hoy jueves 7 de mayo de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Xelajú MC está programado para el jueves 7 de mayo a las 20:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso.

Alineaciones del Comunicaciones y Xelajú MC para las semifinales, al momento

Comunicaciones : Fredy Pérez; Elsar Martín, Emerson Raymundo, José Pinto, Ernesto Monreal; Stheven Robles, Karel Espino, Dairon Reyes, Lynner García; Omar Duarte y Agustín Vuletich. DT : Marco Antonio Figueroa.

: Fredy Pérez; Elsar Martín, Emerson Raymundo, José Pinto, Ernesto Monreal; Stheven Robles, Karel Espino, Dairon Reyes, Lynner García; Omar Duarte y Agustín Vuletich. : Marco Antonio Figueroa. Xelajú MC: Estuardo Chang; Javier González, Manuel Romero, José Castañeda, Widvin Tebalan; Juan Cardona, Antonio López, Jorge Aparicio; Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Yair Jaén. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes del Comunicaciones y Xelajú MC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

22 de marzo de 2026 | Comunicaciones 1-3 Xelajú | Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Xelajú 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026 30 de noviembre de 2025 | Comunicaciones 0-1 Xelajú | Torneo Apertura 2025 19 de septiembre de 2025 | Xelajú 3-0 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025 17 de abril de 2025 | Xelajú 3-2 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

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