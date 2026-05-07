¿Hay contingencia ambiental el 8 de mayo de 2026? Así funciona el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El 8 de mayo de 2026, la CDMX y Edomex aplican restricciones vehiculares por el Hoy No Circula, pero sin contingencia ambiental.

Hoy no circula, conoce las restricciones para la CDMX y Estado de México | Reuters

En los últimos días, la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México ha generado preocupación entre los habitantes de la zona metropolitana. A medida que avanzan los días del mes de mayo, los niveles de contaminación han aumentado, principalmente por la presencia de ozono y partículas PM2.5. Ante esta situación se recomienda estar atento a los reportes de las autoridades sobre si el programa Hoy No Circula continúa.

Aunque los índices de contaminación siguen siendo elevados, las autoridades ambientales aún no han decretado la activación de la contingencia. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) mantienen un monitoreo constante, lo que podría llevar a nuevas decisiones en las próximas horas. Mientras tanto, los residentes deben estar al tanto de las actualizaciones oficiales que puedan surgir.

¿Hay contingencia ambiental este 8 de mayo en CDMX y Edomex? Esto sabemos

La respuesta a la pregunta sobre la activación de la contingencia ambiental es que, hasta el momento, no se ha decretado la fase 1. A pesar de que la calidad del aire sigue siendo calificada como “mala”, la CAMe no ha considerado necesario aplicar medidas extraordinarias hasta ahora. La presencia de ozono y partículas PM2.5 sigue siendo alta, pero no ha alcanzado los niveles críticos para activar restricciones más severas.

De este modo, a pesar del riesgo continuo para la salud pública, la contingencia ambiental no se ha declarado, lo que implica que las medidas de restricción vehicular y las políticas de prevención seguirán de acuerdo a lo establecido por el programa Hoy No Circula.

Hoy No Circula: Qué autos no salen el viernes en la CDMX y cuáles sí

Para el viernes 8 de mayo de 2026, el programa Hoy No Circula se aplicará de manera habitual, sin modificaciones adicionales debido a la falta de contingencia ambiental. La restricción vehicular comenzará a las 05:00 horas y finalizará a las 22:00 horas. En este día, los vehículos con hologramas 1 y 2 con engomado azul no podrán circular. Asimismo, los autos con terminación de placas 9 o 0 también estarán sujetos a la restricción de circulación.

Es importante recordar que los vehículos con placas foráneas tendrán restricciones específicas entre las 05:00 y las 11:00 horas, por lo que los conductores deberán estar atentos a los horarios y restricciones para evitar infracciones.

Programa hoy no circula viernes | @CAMegalopolis

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula es una medida más restrictiva que se activa cuando la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México se encuentra en niveles críticos, es decir, cuando supera los 150 IMECAS y busca reducir aún más la circulación de vehículos. Esta medida implica que no solo los autos con hologramas 1 y 2, sino también los de hologramas 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos, se ven afectados por la restricción vehicular.

Sin embargo, para el 8 de mayo de 2026, el Doble Hoy No Circula no se activará, ya que la fase 1 de contingencia no ha sido declarada. Por lo tanto, los vehículos con hologramas 0 y 00, así como los híbridos y eléctricos, podrán circular sin restricciones adicionales.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El incumplimiento de las restricciones del programa Hoy No Circula puede resultar en una multa económica para los automovilistas. En la Ciudad de México y el Estado de México, las sanciones por no respetar el programa varían entre 1,500 y 2,500 pesos, dependiendo de la infracción cometida. Además, los vehículos que circulen fuera del horario permitido pueden ser remitidos al corralón, lo que generará costos adicionales.

Es esencial que los conductores estén al tanto de las restricciones y respeten las normas establecidas para evitar estas sanciones. Las autoridades han reiterado la importancia de la colaboración ciudadana para mejorar la calidad del aire y evitar que se sigan superando los límites de contaminación.

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