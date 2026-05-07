Independiente Medellín vs Flamengo en vivo la Copa Libertadores 2026: resultado y goles de la jornada 4

El ‘Poderoso de la Montaña’ tiene la necesidad de sumar de a tres en casa para seguir con aspiraciones de avanzar a octavos de final.

Medellín vs Flamengo por Copa Libertadores

¿A qué hora inicia el Independiente Medellín vs Flamengo hoy 7 de mayo de 2026?

El partido entre el equipo colombiano y el brasileño empezará a partir de las 7:30 p.m., en el Atanasio Girardot.

Alineaciones del Independiente Medellín vs Flamengo para la jornada 4, al momento

Así formará Independiente Medellín: Éder Chaux; Esnéyder Mena, José Ortiz, Daniel Londoño, Frank Fabra; Didier Moreno, Alexis Serna, Halam Loboa, Halam Loboa; Yony González y Francisco Fydriszewski. D.T.: Sebastián Botero.

Así formará Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Leite de Souza, Danilo, Leo Pereira; Alex Sandro, Everton Fernandes Araujo, Jorginho; Jorge Carrascal, Luis de Araujo, Samuel Lino y Bruno Henrique. D.T.: Leonardo Jardim.

¿Dónde ver el Independiente Medellín vs Flamengo en vivo? Canales de TV y streaming online

Dicho partido se podrá seguir a través de la transmisión oficia del canal ESPN. Otra opción para no perderse ningún detalles es por la plataforma por suscripción de Disney +.

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