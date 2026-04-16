Street Fighter 2026, la película, lanza su tráiler oficial: ¿Cuándo es el estreno y en dónde?

Street Fighter 2026 lanza su tráiler oficial con peleas épicas, un torneo mundial y un elenco estrella. Estreno el 16 de octubre. ¡Preparados para la batalla!

La película se estrena en octubre | @Street_Fighter

Street Fighter 2026 ya soltó su tráiler oficial y la nueva adaptación live action quiere pegar primero y fuerte. El avance fue presentado en CinemaCon y liberado públicamente este 16 de abril, con imágenes que muestran a Ryu, Ken y Chun-Li como eje de una historia que mezcla peleas, nostalgia noventera y espectáculo de gran presupuesto. Además, la fecha de estreno ya está confirmada: 16 de octubre de 2026.

El nuevo adelanto cambió el ambiente alrededor de la cinta. Si los primeros vistazos habían dejado dudas entre parte del público, este tráiler empujó la conversación en sentido contrario gracias a su tono más definido, con acción, comedia, referencias directas al videojuego y una puesta en escena que abraza el caos de la saga. Medios especializados coinciden en que el material presenta una película más segura de su identidad.

Detrás del proyecto están Paramount Pictures, Legendary y Capcom, con Kitao Sakurai en la dirección. La película funciona como un reboot cinematográfico de la franquicia y retoma el universo de los videojuegos con una apuesta que busca conectar tanto con los seguidores veteranos como con quienes apenas se acerquen a la marca por primera vez.

El reparto es otro de los grandes ganchos de la producción. Andrew Koji interpreta a Ryu, Noah Centineo da vida a Ken Masters y Callina Liang encarna a Chun-Li; junto a ellos aparecen nombres como Jason Momoa como Blanka, 50 Cent como Balrog, Roman Reigns como Akuma, David Dastmalchian como M. Bison y Cody Rhodes como Guile. Esa combinación de actores, luchadores y figuras populares explica por qué el filme ya levantó tanta expectativa.

Esta es la historia de Street Fighter 2026, la película

La historia se sitúa en 1993 y arranca con Ryu y Ken separados del combate. De acuerdo con la sinopsis difundida junto al lanzamiento del tráiler, Chun-Li los recluta para regresar al World Warrior Tournament, un torneo que no solo reúne a varios peleadores legendarios, sino que también funciona como el punto de partida de una amenaza mucho más grande.

Pero la película no se queda en una simple cadena de peleas. El torneo esconde una conspiración mortal que obliga a los protagonistas a mirar de frente su pasado y a enfrentarse a fuerzas mayores, con M. Bison como una figura clave dentro del conflicto. En ese sentido, la cinta intenta ir más allá del golpe por golpe y construir una aventura con más relato, algo importante para una franquicia que ya tuvo adaptaciones al cine en 1994 y 2009.

¿Cuándo y dónde se estrenará la película de Street Fighter 2026?

La fecha oficial de estreno es el 16 de octubre de 2026. Tanto la página oficial de la película como la cobertura publicada este 16 de abril coinciden en que ese será el día en que Street Fighter llegue a la cartelera. No es una ventana tentativa ni una fecha filtrada: es la que hoy maneja la promoción oficial del largometraje.

¿Y en dónde se estrenará? En cines. La comunicación oficial habla de funciones en salas y búsqueda de screenings desde el sitio oficial, por lo que el lanzamiento confirmado hasta ahora es cinematográfico. En otras palabras, la ruta anunciada para Street Fighter 2026 pasa por la pantalla grande, mientras la campaña de difusión ya empuja al público a seguir el estreno desde sus canales oficiales.

Street Fighter 2026: este es el tráiler

FIGHT! Watch the Official Trailer for Street Fighter, hitting theaters everywhere October 16. pic.twitter.com/dzGuLba4Z0 — Street Fighter Movie (@Street_Fighter) April 16, 2026

El tráiler oficial ya está disponible como parte de la promoción formal de la película y deja ver de inmediato el corazón del proyecto: Chun-Li como reclutadora, Ryu y Ken de vuelta al centro del conflicto, y un torneo mundial que servirá como escaparate para varios personajes clásicos. El avance también confirma el tono de época, con una ambientación marcada por el sello noventero.

Lo más llamativo del avance es que no esconde su fan service: lo presume. Hay golpes imposibles, coreografías amplias, humor, referencias directas a la saga y la promesa de ver Hadoukens, roundhouses y a varios de los World Warriors en acción. Por eso, más que vender solo una adaptación, el tráiler intenta convencer al público de que esta vez Street Fighter sí quiere convertirse en un evento de cine comercial grande y ruidoso.

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