Crece la lista de problemas para el Mundial: boletos, estacionamiento, transporte, ‘tailgate’…

Los gobiernos de algunas ciudades sede de Estados Unidos aumentan los precios del transporte ya que la FIFA no solventar los costos

Nueva Jersey y Boston chocan con la FIFA por los precios del Mundial | Reuters

Por primera vez desde 1994, la Copa del Mundo de la FIFA se disputará en Norteamérica. El torneo ha enfrentado una larga serie de problemas, desde la incertidumbre por el visado a algunos países, el conflicto bélico en Irán que deja en el aire la participación de su selección, y otros temas que se han sumado en los últimos días, relativos a los costos del evento.

Los boletos fueron el primer problema que generó molestias en el público. Los precios anunciados desde el primer momento causaron malestar en los aficionados, pero las quejas se incrementaron en las últimas semanas porque la FIFA creó una nueva categoría de entradas hace unos días, modificando las secciones. Fans que compraron esperando un lugar quedaron más lejos. Algunos aficionados han pensado en demandar, pero saben que tienen pocas probabilidades de éxito por las letras pequeñas.

¿Sin estacionamiento y sin tailgate?

En los últimos días, el estacionamiento se sumó a la lista de quejas. La FIFA toma el control del perímetro de los estadios, lo que cambia la logística habitual. Se vio en el Estadio Azteca para el amistoso entre México y Portugal, donde no se abrió la explanada para dejar ahí los vehículos, así que los aficionados mexicanos tuvieron que recurrir a alternativas como el metro, los operativos de transporte compartido, o dejar el vehículo a varios kilómetros y caminar.

Este tema afectará también a las sedes estadounidenses por un tema de usos y costumbres. Los estadios donde se jugará el Mundial son todos de equipos de la NFL, donde los fans hacen el famoso ‘tailgate’, las fiestas previas en el estacionamiento en las que los aficionados se reúnen horas antes para comer y beber. La FIFA aseguró que no está prohibido esto, pero tampoco aseguró que se podrá hacer.

“La FIFA no cuenta con una política formal que restrinja el tailgate (consumo de alimentos y bebidas cerca de los autos estacionados en las áreas del estadio). Sin embargo, en ciertas sedes podrían imponerse restricciones específicas en concordancia con la autoridad y normativa locales. Se comunicará información adicional para los aficionados sobre todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 antes del torneo”, respondió en X la FIFA.

Boston y Nueva York incrementan el precio del transporte público a los estadios

Debido a las restricciones de estacionamiento, la movilidad cambiará en las ciudades sede y los precios del transporte público es ahora tema de conversación por los elevados precios. El estadio que será sede de la final está en el ojo del huracán.

El MetLife Stadium está en Nueva Jersey y, según reportó The Athletic, el gobierno incrementará el precio del boleto de tren que va de la ciudad de Nueva York al estadio. Costará más de $100 dólares, más de siete veces el precio habitual (12.99 USD). Tampoco habría descuentos para personas de la tercera edad, niños y personas con discapacidad. Una medida que sería una respuesta a que la FIFA se lleva los ingresos de la Copa de Mundo, pero no cubre todos los gastos.

“Nuestra administración heredó un acuerdo en el que la FIFA no aporta ni un solo dólar para el transporte del Mundial. Cero. Eso deja a New Jersey Transit con una cuenta de $48 millones de dólares para transportar de manera segura a 40,000 aficionados para los partidos. Al mismo tiempo, la FIFA esta generando $11,000 millones de dólares con este Mundial, cobrándoles hasta $10,000 dólares por las entradas de la final. No voy a cargar a los contribuyentes de Nueva Jersey con esa factura por años. No es justo. Al final del día, la FIFA debe cargar con el costo del transporte, pero si no lo hacen, no permitiré que Nueva Jersey tenga que pagar esto”, declaró Mikie Sherrill, gobernadora del estado, el miércoles 15 de abril.

Una situación similar se vive par de horas al norte, en el denominado Estadio Boston. El Gillette Stadium está en los suburbios de la ciudad, en Foxborough, y el gobierno incrementará de 20 dólares a 80 el boleto del tren. Presentaron también una alternativa: un camión por $95 dólares.

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