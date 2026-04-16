Europa League 2026, semifinales al momento: ¿Cómo quedan los partidos y cuándo se juegan?

El Friburgo golea al Celta de Vigo en el global y sella su pase a las semifinales, aún falta que se confirmen los últimos tres invitados

Friburgo, primer invitado a las semifinales de la Europa League | Reuters

La UEFA Europa League 2026 está cada vez más cerca de conocer a los equipos que disputarán la gran final, con las semifinales a la vista. Hasta ahora, el Friburgo es el primer equipo en asegurar su lugar en las semifinales tras una victoria 1-3 ante el Celta de Vigo, lo que les da un global de 6-1 en la serie. El equipo alemán espera rival, que saldrá de la eliminatoria entre el Real Betis y el Braga, quienes empataron 1-1 en la ida. Mientras tanto, la otra serie se definirá entre el ganador de Aston Villa vs Bologna y Nottingham Forest vs Porto. A continuación, te damos todos los detalles sobre cómo están las llaves y qué esperar para los próximos partidos.

Así se juegan las semifinales de la Europa League 2026: partidos y llaves, al momento

En las semifinales de la Europa League 2026, ya tenemos el primer clasificado: el Friburgo, que avanzó después de un contundente 1-3 en la vuelta contra el Celta de Vigo, asegurando su lugar en la siguiente fase con un global de 6-1. Su rival se definirá entre el Real Betis y el Braga, quienes empataron 1-1 en el primer partido, lo que mantiene la eliminatoria abierta. En la otra llave, Aston Villa se impuso 1-3 al Bologna en la ida, mientras que Nottingham Forest y Porto empataron 1-1 en su primer encuentro. Las semifinales están casi listas y cada partido promete ser una batalla por un lugar en la final de la Europa League 2026.

Real Betis/Braga vs Friburgo

Nottingham Forest/Porto vs Aston Villa

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Europa League 2026?

Las semifinales de la Europa League 2026 se jugarán en partidos de ida y vuelta, el jueves 30 de abril y el jueves 7 de mayo. La emoción está a flor de piel, y los equipos ya se preparan para definir quién avanzará a la gran final en Estambul.

Resultados de la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2026

El Friburgo fue el primer equipo en avanzar a las semifinales de la Europa League 2026 con un impresionante 1-3 sobre el Celta de Vigo y un marcador global 6-1.

Celta de Vigo 1-3 Friburgo | CRÓNICA

Betis vs Braga | EN VIVO

Aston Villa vs Bologna | EN VIVO

Nottingham Forest vs Porto | EN VIVO

¿Cuándo y dónde es la final de la UEFA Europa League 2026?

La final de la UEFA Europa League 2026 se disputará el miércoles 20 de mayo de 2026 en el Besiktas Park de Estambul, Turquía. El partido comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo la Europa League 2026 y dónde ver por TV y online?

Los aficionados al fútbol de México y Centroamérica podrán seguir toda la acción de la UEFA Europa League 2026 a través de Claro Sports. La multiplataforma ofrecerá cobertura en vivo de todos los partidos de la competencia, incluidas las semifinales y, por supuesto, la final, donde se definirá al campeón de esta edición.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League y quién avanza a la siguiente ronda?

En la fase de eliminación directa de la Europa League, el criterio de desempate cambió con la eliminación de la regla del gol de visitante. Ahora, todos los goles tienen el mismo valor, sin importar si son anotados en casa o fuera de ella. Si el marcador global está empatado después de los dos partidos, se jugará una prórroga de 30 minutos (15 minutos por tiempo) y, si el empate persiste, se definirá a través de una tanda de penales. Estos nuevos criterios le dan más importancia a la consistencia y estrategia durante ambos partidos, haciendo las eliminatorias aún más impredecibles.

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