Conference League 2026, semifinales al momento: ¿Cómo quedan los partidos y cuándo se juegan?

La UEFA Conference League 2025/26 se acerca a su fase final con las semifinales por definirse tras la vuelta de los cuartos de final que se juegan este 16 de abril

La Conference League por Claro Sports. | Reuters

La UEFA Conference League 2025/26 entra en su punto más caliente este jueves 16 de abril de 2026, día en el que se disputan las vueltas de los cuartos de final y se terminará de definir el cuadro rumbo a Leipzig. Al momento, las semifinales todavía no están cerradas, pero el camino ya está completamente trazado por el bracket oficial de la UEFA.

Lo que sí se sabe es qué cruces saldrán de cada lado del cuadro y qué equipos llegan con ventaja tras la ida. Shakhtar Donetsk ya aseguró su clasificación, mientras Crystal Palace y Rayo Vallecano ganaron 3-0 la ida y Mainz tomó ventaja de 2-0 sobre Estrasburgo, por lo que esas cuatro escuadras parten mejor posicionadas antes de la jornada definitiva.

Así se juegan las semifinales de la Conference League 2026: partidos y llaves, al momento

La semifinal 1 enfrentará Shakhtar Donetsk contra el vencedor de Crystal Palace vs Fiorentina. Del otro lado, la semifinal 2 cruzará al que avance entre Rayo Vallecano y AEK Atenas ante el ganador de Mainz vs Estrasburgo. Ese orden quedó fijado desde el sorteo del 27 de febrero y no cambiará, porque los clasificados siguen el recorrido del bracket hasta la final.

Así queda el panorama al momento: Shakhtar avanzó con un global de 5-2, Crystal Palace lleva renta de 3-0 sobre Fiorentina, Rayo Vallecano arriba 3-0 contra AEK Atenas y Mainz tiene un 2-0 sobre Estrasburgo. Es decir, los cruces proyectados de semifinal serían Shakhtar vs Crystal Palace y Rayo Vallecano vs Mainz, aunque todavía falta que concluyan las vueltas de este jueves.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Conference League 2026?

El calendario oficial de la UEFA marca las semifinales para el 30 de abril y el 7 de mayo de 2026. Antes, los cuartos de final quedaron programados para el 9 y el 16 de abril, por lo que la definición de los cuatro boletos a la antesala de la final se resuelve justamente en la jornada de hoy.

Resultados de los cuartos de final de la UEFA Conference League 2026

Estos son los resultados al momento de la vuelta de los cuartos de final:

¿Cuándo y dónde es la final de la UEFA Conference League 2026?

La final de la UEFA Conference League 2025/26 está programada para el 27 de mayo de 2026 y se jugará en el Leipzig Stadium, en Leipzig, Alemania. UEFA también detalla que el estadio tiene capacidad aproximada para 47 mil espectadores y que ya fue sede de partidos del Mundial de 2006 y de la Euro 2024.

¿Quién transmite en vivo la Conference League 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports anunció que transmite las fases finales del torneo en su multiplataforma para México y Centroamérica, con derechos vigentes hasta la temporada 2026-27. En el entorno digital, Claro Sports cuenta con su plataforma en vivo y con aplicación móvil propia para seguir su cobertura online.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League y quién avanza a la siguiente ronda?

El criterio principal en las eliminatorias es el marcador global de los dos partidos. Si la serie termina empatada tras los 180 minutos, se juegan dos tiempos extra de 15 minutos; si la igualdad persiste, el pase se define en penales, de acuerdo con el reglamento oficial de la UEFA para la Conference League 2025/26. Así, avanza a la siguiente ronda el club que gane la serie en el global, en la prórroga o en la tanda desde los once pasos.

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