Colombianos en la Champions League 2026-27: los partidos que jugarán en la fase de liga
Cinco futbolistas cafeteros estarán compitiendo en la instancia más extensa del certamen continental esta temporada.
Tras el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27 realizado este jueves, los equipos que lucharán por la gloria continental ya conocen el camino a recorrer con el objetivo de estar en los octavos de final. Varios representantes colombianos estarán luchando con sus clubes por esta meta, dentro de un formato que ha demostrado dejar sorpresas.
Un total de cinco cafeteros harán presencia en la instancia más extensa del certamen. Desde que la dinámica cambió hace un par de años, todos los clubes juegan ocho partidos contra rivales completamente diferentes y la localía para cada uno de ellos va dividida por mitad y definida por sorteo. En ese sentido, siempre hay compromisos de alto calibre durante esta etapa.
Sin dudas, el futbolista colombiano que mayor expectativa genera para el torneo de clubes más importante del planeta en la actualidad es Luis Díaz. El guajiro ha asumido un rol de mucho protagonismo con el Bayern y la posibilidad de disputar la final de la edición anterior se quedó realmente cerca. También es para seguir con especial atención al Betis, que contará con dos cafeteros en su plantilla.
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A continuación, se enumeran los rivales que cada uno enfrentará a lo largo de este segundo semestre de 2026 y el mes de enero del año entrante. Además, se resaltan los adversarios donde también actúan compatriotas, planteando duelos para analizar cómo influye el conocimiento que puedan a llegar a tener entre sí.
Luis Díaz con Bayern
Local
- Arsenal
- Betis
- Bodo Glimt
- Slavia Praga
Visitante
- Atlético de Madrid
- Manchester United
- Lille
- Viking
‘Cucho’ Hernández y Nelson Deossa con Betis
Local
- Arsenal
- Porto
- Feyenoord
- Como
Visitante
- Bayern
- Borussia Dortmund
- Lille
- Slovan Bratislava
Luis Javier Suárez con Sporting de Portugal
Local
- Barcelona
- Manchester United
- Galatasaray
- Lask Linz
Visitante
- Manchester City
- Roma
- Shakhtar Donetsk
- Lens
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Dávinson Sánchez con Galatasaray
Local
- Barcelona
- Aston Villa
- Feyenoord
- Stuttgart
Visitante
- París Saint-Germain
- Sporting de Portugal
- Lille
- AEK de Atenas