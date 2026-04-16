Nottingham Forest vs Porto en vivo Europa League 2026: quién gana la vuelta de cuartos de final hoy 16 de abril

Solo uno de los dos alcanzará las semifinales y la serie está muy abierta.

Nottingham Forest vs Porto, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Nottingham Forest y Porto definen en el Bloomfield Stadium su pase a las semifinales de la Europa League 2026, tras el empate 1-1 en el partido de ida que dejó la eliminatoria completamente abierta. Con antecedentes recientes muy parejos entre ambos equipos, el duelo promete máxima tensión desde el primer minuto. Aquí podrás seguir el minuto a minuto en vivo con todas las acciones del encuentro.

Durante el desarrollo del partido te llevaremos cada detalle: goles, cambios, amonestaciones y las jugadas más importantes de un cruce que puede definirse por mínimos detalles. Forest buscará hacer valer su fortaleza en la competición, mientras Porto intentará imponer su experiencia europea para avanzar a la siguiente ronda. Sigue con nosotros toda la cobertura en vivo de este decisivo choque de cuartos de final.

¿A qué hora juegan Nottingham Forest vs Porto hoy jueves 16 de abril en Europa League?

El encuentro Nottingham Forest vs Porto está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver cuartos de final de la Europa League?

El partido entre el Nottingham Forest y el Porto lo puedes seguir en vivo para México y Centroamérica por la multiplataforma de Claro Sports.

Alineaciones del Nottingham Forest vs Porto, al momento

Las alineaciones confirmadas del Nottingham Forest y Porto son las siguientes:

Nottingham Forest: Stefan Ortega; Jair Cunha, Murillo, Neco Williams; Ola Aina, Morgan Gibbs-White, Ibrahim Sangaré, Nicolás Domínguez, Dan Ndoye; Omari Hutchinson y Chris Wood. DT: Vitor Pereira.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Thiago Silva, Jan Bednarek, Zaidu; Seko Fofana, Pablo Rosario, Gabriel Veiga; William Gomes, Terem Moffi y Borja Sainz. DT: Francesco Farioli.

Europa League: criterios de desempate

En la UEFA Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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