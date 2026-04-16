Daniel Muñoz y Jefferson Lerma hacen soñar al Crystal Palace

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma estuvieron presente en el partido de vuelta ante Fiorentina por los cuartos de final de la Conference League.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma con Crystal Palace | REUTERS/Jennifer Lorenzini

Este jueves 16 de abril se llevaron a cabo los partidos de vuelta por los cuartos de final de la UEFA Conference League 2026. Crystal Palace emprendió vuelo para visitar a Fiorentina en el Stadio Artemio Franchi. Los ingleses llegaban con una ventaja de tres goles tras el partido de ida.

Los colombianos, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, estuvieron presentes en el encuentro que dejo como semifinalista al equipo dirigido por Oliver Glasner. A los 17 minutos, Ismaila Sarr aumentó la ventaja con una asistencia del lateral derecho de la Selección Colombia y casi que sentenció la llave.

ASISTENCIA DE DANIEL MUÑOZ EN CRYSTAL PALACE



Centro perfecto del lateral colombiano en el gol de Ismaïla Sarr para el 1-0 ante Fiorentina por la Conference League.



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Luego, los locales intentaron reaccionar. A la media hora de partido Albert Gudmundsson anotó desde el punto del penal y al 53 Cher Ndour puso en ventaja a la Fiorentina. No obstante, el marcador globar seguía dejando al Crystal Palace como vencedor por dos goles a cuatro. Así se diluyó el encuentro y los de Inglaterra se conviritieron en semifinalistas.

Así les fue a Daniel Muñoz y Jefferson Lerma ante Fiorentina

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma tuvieron acción en el partido entre Crystal Palace y Fiorentina por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Conference League 2026. El lateral derecho fue titular, mientras que, el volante ingresó a la media hora de partido por la lesión de Adam Wharton.

El colombiano Daniel Muñoz dejo un saldo de una asistencia, un remate, 16 de 22 pases acertados, un pase clave, tres pases en el último tercio, 100 % de efectividad en sus pases largos y regates, dos recuperaciones y tres de seis duelos ganados. Datos y estadísticas que lo dejaron como el segundo futbolista con mejor calificación del partido.

Por su parte, Jefferson Lerma que se ha convertido en una pieza inamovible de la Selección Colombia, tuvo un correcto partido. En 61 minutos jugados registró un remate, 13 de 17 pases acertados, un pase clave, un remate, cinco pases en el último tercio, tres de cuatro pases largos completados, 100 % de efectividad en sus centros, dos despejes y cinco recuperaciones.

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