Inglaterra vs España en vivo, UEFA Nations League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la jornada 1, hoy 26 de septiembre

No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio Wembley

Sigue el Inglaterra vs España, en vivo. | Claro Sports

Inglaterra y España se enfrentan este sábado 26 de septiembre en Wembley por la primera jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-27. El sector también incluye a Croacia y Chequia, selecciones que disputan su primer compromiso del torneo durante la misma jornada.

El encuentro marca el regreso de Inglaterra a la Liga A después de conseguir el ascenso en la edición 2024-25. España, por su parte, vuelve a la competencia después de alcanzar la final de la edición anterior, en la que empató 2-2 con Portugal y perdió 5-3 en la tanda de penaltis.

El partido también representa un nuevo capítulo entre dos selecciones que se enfrentaron en la final de la Eurocopa 2024. España ganó aquel encuentro 2-1, con lo que conquistó el título continental en Berlín. UEFA registra 28 partidos entre ambos antes del encuentro de Wembley. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Inglaterra vs España hoy 26 de septiembre de 2026?

El Inglaterra vs España comenzará a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, este sábado 26 de septiembre. El duelo tendrá como sede el estadio de Wembley, en Londres, y corresponde a la Jornada 1 de la Liga A. UEFA fija el inicio para las 20:45 horas de Europa central.

Para México, el encuentro podrá verse por Sky Sports, mientras que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura. España llega a Wembley como campeona del mundo y de Europa, mientras Inglaterra inicia una nueva participación en la Liga A. El árbitro designado para el encuentro es el italiano Davide Massa.

Alineaciones del Inglaterra vs España, al momento

Ambos técnicos echarán mano de sus mejores hombres disponibles en Wembley para buscar su primer triunfo:

Inglaterra: Jordan Pickford; Nico O’Reilly, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Trent Alexander-Arnold; Jude Bellingham, Elliot Anderson, James Garner; Bukayo Saka, Morgan Rogers y Harry Kane.

España: Unai Simón; Eric García, Pau Cubarsí, Dean Huijsen o Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Antecedentes del Inglaterra vs España y últimos resultados en la UEFA Nations League

El historial general favorece a Inglaterra. UEFA registra 13 victorias inglesas, 11 triunfos españoles y cuatro empates, con 46 goles de Inglaterra y 34 de España antes del partido de este sábado.

Ambas selecciones ya compartieron grupo en la primera edición de la Nations League, en 2018. España ganó 2-1 en Wembley, mientras Inglaterra respondió con un 3-2 en Sevilla. Desde entonces, su enfrentamiento de mayor impacto fue la final de la Euro 2024, resuelta 2-1 para el conjunto español.

En su participación más reciente en la Nations League, España alcanzó la final de 2025 tras vencer 5-4 a Francia en semifinales. Después empató 2-2 con Portugal y perdió 5-3 en penaltis. La selección española había conquistado el torneo en 2023, por lo que disputó tres finales consecutivas entre 2021 y 2025.

Inglaterra disputó la edición 2024-25 en la Liga B. Cerró la fase de grupos con un triunfo 3-0 ante Grecia y otro 5-0 frente a Irlanda, resultados que contribuyeron a asegurar su regreso a la máxima categoría de la Nations League para la edición 2026-27.