Sigue la polémica en Portugal: Jorge Jesús y Cristian, de campeones en Al Nassr a una tensa relación en la selección

El estratega portugués aseguró que no era necesario que CR7 jugara ante Noruega por el ritmo del partido en ese momento

La relación de Jorge Jesús y Cristiano parece fracturarse | Reuters

La relación entre Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo atraviesa un nuevo capítulo desde que ambos se reencontraron en la selección de Portugal. Lo que comenzó como una etapa de éxito en Arabia Saudita ahora está rodeado por decisiones deportivas que colocan al histórico delantero en una situación distinta dentro del combinado nacional.

El combinado portugués mantiene un inicio perfecto en la UEFA Nations League después de vencer a Gales y Noruega, pero el duelo ante el conjunto nórdico dejó una imagen poco habitual: Cristiano Ronaldo permaneció en el banquillo durante los 90 minutos, algo que no ocurría con la selección portuguesa desde hace 18 años.

La decisión de Jorge Jesús generó atención debido al peso histórico del atacante, máximo goleador en la historia de Portugal. El entrenador explicó que la ausencia de Ronaldo como titular respondió a cuestiones futbolísticas y no a una falta de confianza en el jugador. El técnico portugués aseguró que Cristiano Ronaldo tendría participación ante Noruega, pero finalmente decidió no utilizarlo debido al desarrollo del partido y al rendimiento de Gonçalo Ramos.

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Jorge Jesús y Cristiano Ronaldo fueron campeones con el Al Nassr

Antes de asumir el cargo como seleccionador de Portugal, Jorge Jesús construyó parte de su prestigio reciente en Arabia Saudita, donde coincidió con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr. Aunque su etapa con el club fue menor a un año, consiguió un logro importante para la institución.

Jorge Jesús llevó al Al Nassr a conquistar el título de Liga, un campeonato que también representó el primero de Cristiano Ronaldo desde su llegada al fútbol saudí. El entrenador portugués encontró la manera de potenciar un equipo con grandes figuras y dejó una huella durante su paso por los “Caballeros de Najd”.

La llegada del estratega al banquillo de Portugal ocurrió después de su experiencia en clubes y con el respaldo de los resultados obtenidos en Arabia Saudita. Sin embargo, ahora su reto principal es manejar una selección donde Ronaldo continúa como una figura central.

El reencuentro entre ambos también ocurre en medio del debate sobre el papel del delantero dentro del equipo nacional. La discusión sobre la importancia de Cristiano Ronaldo dentro del vestidor portugués aumentó después de episodios como el Mundial 2026, cuando Joao Neves señaló que el atacante era “uno más” dentro del grupo.

Cristiano Ronaldo ya no está para jugar tanto tiempo con Portugal

Antes del partido contra Noruega, Jorge Jesús explicó que Cristiano Ronaldo no tenía garantizada la titularidad y que su participación dependería de las necesidades del equipo. “No tiene que jugar siempre. Cristiano tiene 41 años, hay momentos en los que tenemos que gestionar”, señaló el entrenador portugués al hablar sobre la situación del delantero.

Jorge Jesús dejó entrever que la edad de Cristiano Ronaldo es un factor que debe considerarse para administrar sus minutos dentro de la selección portuguesa. El técnico busca mantener el rendimiento del equipo sin depender únicamente de su máxima figura ofensiva.

Durante el encuentro ante Noruega, el desarrollo del partido cambió los planes del entrenador. Gonçalo Ramos tuvo una actuación que convenció al cuerpo técnico y, de acuerdo con Jorge Jesús, la evolución del juego hizo innecesario el ingreso de Ronaldo.

La imagen del delantero en el banquillo durante todo el encuentro llamó la atención. Cristiano Ronaldo abandonó el terreno de juego sin saludar a la afición y con un gesto serio, una escena que aumentó las dudas sobre su nueva relación deportiva con Jorge Jesús.

Pese a la polémica, Portugal mantiene resultados positivos bajo el mando del entrenador que anteriormente compartió un título con Ronaldo en Arabia Saudita. Ahora, ambos deberán encontrar el equilibrio entre la experiencia del capitán y la renovación de un equipo que busca mantenerse competitivo.