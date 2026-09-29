Guatemala golea a El Salvador y consigue su primera victoria de 2026

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena sumó sus primeros tres puntos después de la derrota sufrida ante Jamaica.

Una aplastante victoria en El Trébol | X: @fedefut_oficial

Guatemala consiguió su primera victoria de 2026 con un triunfo 6-0 sobre El Salvador en el Estadio El Trébol, por la segunda jornada de la Concacaf Nations League. El equipo dirigido por Luis Fernando Tena sumó sus primeros tres puntos después de la derrota sufrida ante Jamaica en el debut.

La selección guatemalteca tomó rápidamente el control del partido y abrió el marcador a los ocho minutos. Darwin Lom fue el encargado de convertir el 1-0, resultado que permitió a los locales manejar el encuentro con mayor tranquilidad y obligó a El Salvador a modificar su planteamiento inicial.

Guatemala amplió la diferencia a los 28 minutos por medio de Rubio Rubín. Apenas cuatro minutos después llegó el tercero, convertido por Jehú Fajardo. La Bicolor aprovechó sus oportunidades y se marchó al descanso con una ventaja de tres goles.

La preocupación del primer tiempo estuvo relacionada con Óscar Santis, quien debió abandonar el campo por una lesión. Los primeros reportes señalaron la posibilidad de un desgarro, por lo que su evolución será seguida antes de los próximos compromisos de la selección.

Jehú Fajardo completó su triplete ante El Salvador

El desarrollo no cambió demasiado durante el complemento. Olger Escobar ingresó y tuvo participación directa en el cuarto gol: a los 56 minutos avanzó con el balón, superó varias marcas y asistió a Jorge Aparicio, quien definió para colocar el 4-0.

Con una diferencia amplia en el marcador, Guatemala administró el partido y continuó buscando espacios. El Salvador tuvo dificultades para generar situaciones que le permitieran descontar y tampoco consiguió detener los ataques locales durante el cierre del encuentro.

Fajardo volvió a aparecer en los minutos finales para completar su triplete. El atacante convirtió a los 89 y 90+2 minutos para establecer el 6-0 definitivo, después de haber marcado también el tercer tanto de la noche. Guatemala cerró así su primera presentación como local con seis goles.

El resultado deja a Guatemala con tres puntos y en el segundo puesto del grupo, por detrás de Surinam, que suma seis. Precisamente, ambos seleccionados se enfrentarán en las próximas dos jornadas: primero el viernes en Paramaribo y posteriormente el lunes en Ciudad de Guatemala.

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