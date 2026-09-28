Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 28 de septiembre? Azules o Rojos

Inicia una nueva semana en el reality deportivo más importante de México; descubre qué equipo logra vencer en la batalla por la Villa 360

Exatlón México: descubre al ganador de la prueba del lunes. | @ExatlonMx

Exatlón México 2026 inicia una nueva semana de competencia con uno de los duelos más importantes para los atletas: la batalla por la Villa 360. Después del Duelo de Eliminación del domingo 27 de septiembre, los equipos Rojo y Azul regresan al circuito con el objetivo de quedarse con uno de los beneficios más buscados dentro del reality.

La sexta semana de la temporada arrancará con movimientos importantes dentro de la competencia. Tras la baja de Natasha Septién, el Equipo Azul recibirá a una nueva integrante que buscará fortalecer al conjunto celeste en los próximos desafíos. La llegada de este refuerzo femenino será uno de los momentos destacados del capítulo de este lunes 28 de septiembre.

Además, la rama varonil inicia esta etapa bajo presión, ya que los atletas deberán responder en los próximos enfrentamientos para evitar caer en la zona de riesgo. El resultado de la Villa 360 puede convertirse en un impulso importante para el equipo que consiga la victoria.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy 28 de septiembre y dónde ver en vivo?

El nuevo episodio de Exatlón México 2026 se transmite este lunes 28 de septiembre a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca UNO. Los seguidores del reality podrán conocer el resultado de la batalla por la Villa 360 y descubrir quién será la nueva atleta que se incorpora al Equipo Azul después de la eliminación de Natasha Septién.

El programa marcará el inicio de un nuevo ciclo de competencia, con los atletas de ambos equipos buscando tomar ventaja antes de los próximos circuitos y duelos que definirán el rumbo de la sexta semana.

¿Quién gana la Villa 360 de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

La batalla por la Villa 360 enfrenta nuevamente al Equipo Rojo y al Equipo Azul en uno de los circuitos más importantes de la semana. La victoria permite a los atletas disfrutar de mejores condiciones durante los siguientes días de competencia.

En este capítulo, el Equipo Rojo consiguió quedarse con la Villa 360, resultado que les permite mantener los beneficios de este espacio después de varias semanas en las que buscaron recuperar protagonismo dentro de la temporada.

Los atletas rojizos celebraron el triunfo en un duelo donde cada punto fue determinante, mientras que el Equipo Azul deberá trasladarse a la Barraca y continuar con la preparación para los siguientes retos del reality.

¿Qué es el duelo de la Villa 360 y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Villa 360 es uno de los premios más importantes de Exatlón México, ya que representa un espacio con mejores condiciones para los atletas durante su estancia en la competencia.

El equipo ganador obtiene el derecho de permanecer en esta zona, donde cuenta con mayores comodidades para descansar, recuperarse y prepararse antes de los siguientes circuitos. Por otro lado, el conjunto derrotado debe instalarse en la Barraca.

La diferencia entre ambos espacios puede influir en el rendimiento físico de los participantes, debido a que Exatlón México exige enfrentar varias pruebas durante la semana, con circuitos que combinan velocidad, fuerza, resistencia y precisión.

¿Quién fue el último atleta eliminado y a qué equipo pertenecía?

La quinta semana de Exatlón México 2026 terminó el domingo 27 de septiembre con el Duelo de Eliminación, donde el Equipo Azul sufrió una nueva baja dentro de la competencia.

Natasha Septién se convirtió en la atleta eliminada después de caer ante Zudikey Rodríguez en el enfrentamiento definitivo. La prueba reunió a cinco competidoras: Gina, Tanya y Natasha por parte del Equipo Azul, mientras que Ingrid y Zudikey representaron al Equipo Rojo.

Las atletas comenzaron el duelo con tres vidas disponibles. Gina y Tanya lograron mantenerse dentro de la competencia después de dejar a Natasha sin oportunidades, mientras que Ingrid aseguró su permanencia tras superar su enfrentamiento.

El último duelo quedó entre Natasha y Zudikey. La representante del Equipo Rojo logró imponerse en el circuito final y aseguró su continuidad en Exatlón México 2026, mientras que la integrante azul tuvo que despedirse de la competencia.

Con la eliminación de Natasha y la llegada de una nueva integrante celeste, los equipos afrontan una nueva etapa del reality con la búsqueda de sumar victorias y evitar perder más atletas.