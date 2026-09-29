Jugando Claro, en vivo | Lunes 28 de septiembre

Jugando Claro analiza el segundo reto de Rafa Márquez con la Selección Mexicana ante Perú

La Selección Mexicana continúa con su preparación para enfrentar a Perú, en lo que será el segundo partido de la era de Rafael Márquez al frente del Tricolor. En Jugando Claro se analizará toda la previa del encuentro, los ajustes que prepara el nuevo cuerpo técnico y las primeras conclusiones después del debut ante Colombia del pasado sábado.

La mesa de análisis repasará las sensaciones que dejó el primer partido de Márquez como entrenador nacional, un duelo que marcó el inicio de un nuevo proceso rumbo al siguiente ciclo mundialista y que permitió observar las primeras ideas futbolísticas del estratega mexicano.

El segundo partido de Rafa Márquez y las decisiones ante Perú

Uno de los principales temas en Jugando Claro será la posible alineación que presente Rafael Márquez ante el conjunto peruano, así como las variantes que podría realizar después de la primera prueba frente a Colombia.

El cuerpo técnico continúa evaluando futbolistas y buscando consolidar una identidad de juego, por lo que el partido ante Perú representa una nueva oportunidad para observar el funcionamiento colectivo y el rendimiento individual de los convocados.

La competencia interna por un lugar dentro del equipo nacional será otro punto de análisis, especialmente con jugadores que buscan aprovechar esta nueva etapa para ganarse un sitio dentro del proyecto.

El análisis del nuevo proceso del Tricolor

En Jugando Claro también se revisará el camino que comienza a construir Rafael Márquez con la Selección Mexicana, desde la idea táctica hasta el manejo de un grupo que atraviesa una etapa de transición.

Después del debut ante Colombia, el segundo compromiso permitirá conocer más detalles sobre las decisiones del entrenador y la manera en que busca implementar su estilo dentro del equipo nacional.

Sigue toda la cobertura de Jugando Claro con el análisis, debate e información más importante alrededor de la Selección Mexicana antes del duelo ante Perú.