Cristiano Ronaldo habla sobre su futuro con Portugal: “Mucha gente quiere que me vaya ya”

El delantero portugués señaló que mantiene su motivación para seguir con la selección y aseguró que anunciará cuándo llegue el momento de su último partido

Cristiano Ronaldo responde a las críticas con Portugal | Reuters

Cristiano Ronaldo habló sobre su continuidad con la selección de Portugal y respondió a las críticas de quienes consideran que su etapa con el combinado nacional debería terminar. El delantero aseguró que mantiene la motivación para seguir representando a su país y explicó que su permanencia dependerá de lo que pueda aportar dentro del campo.

En conferencia de prensa previo al partido ante Gales por la Nations League, el atacante reconoció que entiende las opiniones alrededor de su futuro, pero señaló que su decisión está basada en sus propias sensaciones y en el respaldo que recibe de quienes todavía quieren verlo jugar.

“Solo pienso en el presente. Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome”, declaró.

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El portugués, que recientemente inició su temporada número 25 como futbolista profesional, explicó que todavía disfruta competir y que será él mismo quien anuncie cuándo llegue el momento de poner fin a su carrera internacional.

“No lo sé, me gustaría saber la respuesta, pero no la sé. Aprendí a vivir el momento a principios de mis treinta, así que no lo sé, pero es muy posible que este sea el último año. Les avisaré cuando sea mi último partido”, comentó.

Cristiano Ronaldo mantiene dos objetivos con Portugal

Más allá de las dudas sobre su futuro, Ronaldo aseguró que continúa con metas dentro de la selección de Portugal. El delantero señaló que busca alcanzar los 1,000 goles en su carrera y conquistar nuevamente la Nations League. “Mi objetivo es doble: el gol número 1000 y ganar la Liga de Naciones”, explicó.

El atacante también indicó que su participación será administrada de acuerdo con las necesidades del equipo y dejó claro que no disputará todos los partidos completos en esta etapa de su carrera. “Estoy disponible para lo que el entrenador necesite, ya sea para jugar, entrar como suplente o no jugar”, señaló.

Ronaldo agregó que su llamado a Portugal está relacionado con el rendimiento que mantiene en su club y no únicamente con su trayectoria. “No estoy aquí por mi currículum, sino por lo que hago en mi club”, afirmó.

La llegada de Jorge Jesus al banquillo de Portugal también fue uno de los temas abordados por Ronaldo. El delantero destacó el cambio de ideas y la relación previa que algunos jugadores tienen con el entrenador. “Fue una elección perfecta. Aporta un ambiente diferente, ideas distintas y un lenguaje diferente. Muchos ya han trabajado con él, lo que facilita las cosas”, comentó.

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El portugués también reconoció el trabajo realizado por el anterior entrenador y señaló que el nuevo ciclo representa una etapa diferente para la selección.

Cristiano Ronaldo y su regreso al lugar donde comenzó

El partido ante Gales tendrá un significado especial para Ronaldo debido a que volverá al Estadio José Alvalade, recinto donde inició su carrera profesional con el Sporting de Lisboa. “Es especial porque aquí fue donde empecé a jugar al fútbol. Volver al lugar donde empecé es muy bonito”, expresó.

Con 40 años, Ronaldo continúa como una de las referencias de Portugal y mantiene abierta la posibilidad de seguir compitiendo mientras considere que puede aportar al equipo. “Cuando sienta que no estoy haciendo nada, haré las maletas”, afirmó.

Por ahora, el delantero mantiene su enfoque en el presente y en los próximos compromisos de Portugal, mientras la conversación sobre su futuro continúa alrededor de una carrera que todavía suma nuevos capítulos.

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