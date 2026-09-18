Cristiano Ronaldo encabeza la primera convocatoria de Jorge Jesús con Portugal para la Nations League

El nuevo entrenador portugués presentó su lista de 25 jugadores para los cuatro primeros partidos y explicó el lugar que tendrá Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ilusionado con el Mundial 2026 | Reuters

La Selección de Portugal inició una nueva etapa bajo el mando de Jorge Jesús, quien este viernes presentó su primera convocatoria como entrenador del combinado nacional. El técnico llamó a 25 futbolistas para los cuatro encuentros con los que comenzará la participación lusitana en la UEFA Nations League, una lista en la que aparece Cristiano Ronaldo, quien mantiene su lugar en el equipo a los 41 años.

La presencia de Cristiano era uno de los puntos a seguir después de la Copa del Mundo de 2026. El delantero había señalado que ese torneo sería el último Mundial de su trayectoria, pero hasta ahora no ha fijado una fecha para despedirse de la selección portuguesa. Ronaldo, máximo anotador en la historia del fútbol internacional masculino, suma 146 goles con Portugal.

Jorge Jesús asumió el cargo después de la salida de Roberto Martínez, quien dejó el banquillo tras la eliminación de Portugal ante España en los octavos de final del Mundial. El nuevo seleccionador ya conoce a Cristiano, pues ambos coincidieron en el Al Nassr de Arabia Saudita antes de que el entrenador tomara las riendas del representativo nacional.

Jorge Jesús explica por qué convocó a Cristiano Ronaldo

Al ser cuestionado sobre la continuidad del capitán portugués, Jesuú dejó claro que su historial no determinará los minutos que reciba en esta nueva etapa: “Su rendimiento es lo que importa. El pasado no cuenta”, explicó el entrenador durante la presentación de la convocatoria. También indicó que Cristiano será evaluado bajo los mismos criterios deportivos que el resto de los integrantes del plantel.

“Cristiano es un jugador como todos los demás. Si está rindiendo bien, jugará. Si no, no”, añadió Jesús. El técnico reconoció el lugar que ocupa el delantero por su trayectoria y sus cinco Balones de Oro, aunque aseguró que eso no determinará sus decisiones: “Él tiene un estatus diferente y ha ganado cinco Balones de Oro, pero ¿eso influye en mis decisiones? No. Pero ¿es un jugador diferente? Absolutamente”.

Portugal comenzará su recorrido en el Grupo A4 de la Nations League frente a Gales el 24 de septiembre en el Estádio José Alvalade. Después visitará a Noruega el día 27 y a Dinamarca el 1 de octubre, antes de regresar a territorio portugués para recibir nuevamente al conjunto noruego el 4 de octubre en el Estádio do Dragão.

Convocatoria de Portugal para la UEFA Nations League

La primera lista de Jorge Jesús mantiene a varios de los futbolistas que participaron en el ciclo anterior, pero también presenta cambios en diferentes líneas. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Vitinha, Rúben Dias y Nuno Mendes acompañan a Cristiano entre los 25 elegidos para abrir el torneo.

Porteros: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP) y Samuel Soares (Benfica).

Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting CP) y Samuel Soares (Benfica). Defensas: Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica). Mediocampistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG) y Bernardo Silva (Real Madrid).

Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG) y Bernardo Silva (Real Madrid). Delanteros: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea) y Rafael Leão (Galatasaray).

Os convocados para o início da caminhada na Liga das Nações 2026/27 🗺️👀



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La convocatoria representa además el primer examen oficial para Jorge Jesús al frente de Portugal. El entrenador explicó que 13 de los futbolistas seleccionados ya han trabajado con él durante su carrera, aunque señaló que todavía no existe una base definitiva. La Nations League servirá así como el punto de partida del nuevo ciclo portugués, con Cristiano dentro de los planes mientras su rendimiento le permita competir por un lugar.

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