Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: América sigue de líder tras una ‘manita’ al León

El equipo azulcrema sigue invicto y como las mejores del Grupo 2 del Apertura 2026, además de que hay nuevas líderes del Grupo 1

Resultados y posiciones de la Liga Femenil tras la jornada 9 | Imago7

El América se mantiene como líder del Apertura 2026 de la Liga Femenil. Tras nueve jornadas, el equipo azulcrema está invicto, con solo un empate para tener la mayor cantidad de puntos del torneo.

Al llegar al punto medio del Apertura 2026, el América no conoce la derrota: ocho victorias, un empate y una diferencia de goles de +35, cortesía de una delantera letal que ha marcado 42 goles, para un promedio de 4.67 tantos por partido. Mucha potencia ofensiva para buscar el bicampeonato de la Liga MX Femenil.

En el Grupo 1 hay cambio de líder tras los resultados de la jornada 9 de este fin de semana. Rayadas supera a Tigres, que no pudo vencer al Atlético de San Luis y se queda ahora en el segundo sitio, aunque con Juárez y Toluca pisándole los talones a las Amazonas, con el equipo mexiquense goleando al Necaxa para cerrar la jornada este lunes 28 de septiembre.

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Grupo 1

Pos Equipo Partidos Goles a favor Goles en contra Dif. goles Puntos 1 Rayadas 9 35 10 +25 24 2 Tigres 9 29 9 +20 22 3 FC Juárez 9 14 6 +8 21 4 Toluca 9 23 15 +8 19 5 León 9 15 17 -2 12 6 Santos Laguna 9 12 20 -8 12 7 Cruz Azul 9 11 21 -10 12 8 Atlante 9 6 12 -6 7 9 Querétaro 9 10 21 -11 6

Grupo 2

Posición Equipo Juegos Goles a favor Goles en contra Dif. goles Puntos 1 América 9 42 7 +35 25 2 Guadalajara 9 20 11 +9 18 3 Atlético de San Luis 9 22 16 +6 16 4 Pumas 9 17 14 +3 13 5 Atlas 9 10 17 -7 12 6 Pachuca 9 13 13 0 10 7 Tijuana 9 12 24 -12 6 8 Puebla 9 13 38 -25 3 9 Necaxa 9 3 36 -33 0

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Resultados de la jornada 9 de la Liga MX Femenil 2026

La jornada 9 de la Liga Femenil trajo un cambio de liderato en el Grupo 1. El triunfo de Rayadas, sumado al empate de Tigres ante el Atlético de San Luis, pone a las Amazonas en el segundo sitio por diferencia de goles.

En total tuvimos 27 goles en la jornada, con la mayor goleada el 5-0 del América en su visita al León, con lo que las azulcremas vuelven a la senda del triunfo tras dejar el paso perfecto con el empate ante el Atlas en la jornada 8.

Cruz Azul 0-1 Chivas

Querétaro 0-1 Atlas

Pachuca 4-1 Santos

FC Juárez 5-1 Tijuana

5-1 Tijuana Puebla 1-2 Rayadas

Tigres 1-1 Atlético de San Luis

Atlante 0-0 Pumas

León 0-5 América

Necaxa 0-4 Toluca

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil: ¿Quiénes son las goleadoras del Apertura 2026?

Geyse da Silva es la líder de goleo de la Liga Femenil con tres goles de ventaja. La delantera del América lleva 15 goles en las primeras 9 jornadas del Apertura 2026, tres más que Enyerliannys Higuera del Atlético de San Luis. Chrestinah Thembi Kgatlana está en tercer lugar, con ocho goles, uno más que Lucía García, Aisha Keshy Solórzano, Alicia Cervantes y Stephanie Ribeiro.