Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil: América sigue de líder tras una ‘manita’ al León

Publicado por Héctor Lázzeri

El equipo azulcrema sigue invicto y como las mejores del Grupo 2 del Apertura 2026, además de que hay nuevas líderes del Grupo 1

América golea a León en la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil
Resultados y posiciones de la Liga Femenil tras la jornada 9 | Imago7

El América se mantiene como líder del Apertura 2026 de la Liga Femenil. Tras nueve jornadas, el equipo azulcrema está invicto, con solo un empate para tener la mayor cantidad de puntos del torneo.

Al llegar al punto medio del Apertura 2026, el América no conoce la derrota: ocho victorias, un empate y una diferencia de goles de +35, cortesía de una delantera letal que ha marcado 42 goles, para un promedio de 4.67 tantos por partido. Mucha potencia ofensiva para buscar el bicampeonato de la Liga MX Femenil.

En el Grupo 1 hay cambio de líder tras los resultados de la jornada 9 de este fin de semana. Rayadas supera a Tigres, que no pudo vencer al Atlético de San Luis y se queda ahora en el segundo sitio, aunque con Juárez y Toluca pisándole los talones a las Amazonas, con el equipo mexiquense goleando al Necaxa para cerrar la jornada este lunes 28 de septiembre.

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Grupo 1

PosEquipoPartidosGoles a favorGoles en contraDif. golesPuntos
1Rayadas93510+2524
2Tigres9299+2022
3FC Juárez9146+821
4Toluca92315+819
5León91517-212
6Santos Laguna91220-812
7Cruz Azul91121-1012
8Atlante9612-67
9Querétaro91021-116

Grupo 2

PosiciónEquipoJuegosGoles a favorGoles en contraDif. golesPuntos
1América9427+3525
2Guadalajara92011+918
3Atlético de San Luis92216+616
4Pumas91714+313
5Atlas91017-712
6Pachuca91313010
7Tijuana91224-126
8Puebla91338-253
9Necaxa9336-330

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Resultados de la jornada 9 de la Liga MX Femenil 2026

La jornada 9 de la Liga Femenil trajo un cambio de liderato en el Grupo 1. El triunfo de Rayadas, sumado al empate de Tigres ante el Atlético de San Luis, pone a las Amazonas en el segundo sitio por diferencia de goles.

En total tuvimos 27 goles en la jornada, con la mayor goleada el 5-0 del América en su visita al León, con lo que las azulcremas vuelven a la senda del triunfo tras dejar el paso perfecto con el empate ante el Atlas en la jornada 8.

  • Cruz Azul 0-1 Chivas
  • Querétaro 0-1 Atlas
  • Pachuca 4-1 Santos
  • FC Juárez 5-1 Tijuana
  • Puebla 1-2 Rayadas
  • Tigres 1-1 Atlético de San Luis
  • Atlante 0-0 Pumas
  • León 0-5 América
  • Necaxa 0-4 Toluca

Tabla de goleo de la Liga MX Femenil: ¿Quiénes son las goleadoras del Apertura 2026?

Geyse da Silva es la líder de goleo de la Liga Femenil con tres goles de ventaja. La delantera del América lleva 15 goles en las primeras 9 jornadas del Apertura 2026, tres más que Enyerliannys Higuera del Atlético de San Luis. Chrestinah Thembi Kgatlana está en tercer lugar, con ocho goles, uno más que Lucía García, Aisha Keshy Solórzano, Alicia Cervantes y Stephanie Ribeiro.

PosJugadoraEquipoGoles
1Geyse da SilvaAmérica15
2Enyerliannys HigueraAtlético de San Luis12
3Chrestinah Thembi KgatlanaTigres8
4Lucía GarcíaRayadas7
5Aisha Keshy SolórzanoFC Juárez7
6Alicia CervantesChivas7
7Stephanie RibeiroPumas7
8Priscila Flor da SilvaAmérica6
9Jermaine SeoposenweRayadas6
10Maricarmen ReyesTigres6

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