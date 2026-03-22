¡Victoria épica en LIV Golf! DeChambeau supera a Jon Rahm en Sudáfrica con un birdie espectacular en playoff

Bryson DeChambeau ganó el LIV Golf Sudáfrica al derrotar a Jon Rahm en un desempate cardíaco tras quedar parejos en los 72 hoyos reglamentarios

Bryson DeChambeau gana el LIV Golf de Sudáfrica 2026 | Reuters

La historia suele quedar en manos de unos cuantos, y todo apunta a que el golf actual tiene nombre y apellido: Bryson DeChambeau. El estadounidense volvió a demostrar por qué es uno de los principales contendientes a ser considerado el “número 1 del mundo”, al imponerse a Jon Rahm en la cuarta y última ronda del LIV Golf Sudáfrica 2026. La jornada disputada este domingo 22 de marzo, se definió de forma dramática con un birdie espectacular en el playoff, luego de que ambos terminaran empatados tras los 72 hoyos reglamentarios.

La ronda final estuvo marcada por la lluvia en Sudáfrica, lo que complicó seriamente las condiciones del campo. El rough, pesado por el agua, elevó el nivel de dificultad y añadió tensión a cada golpe. Aun así, el clima dio una breve tregua justo en la muerte súbita, un instante que DeChambeau supo capitalizar con precisión quirúrgica. Con un golpe sólido y centrado, dejó la bola en una posición privilegiada, a aproximadamente 3.6 metros del hoyo, preparando el terreno para el desenlace.

La presión recayó entonces sobre Jon Rahm, quien buscaba conquistar su cuarto título en el LIV Golf, circuito financiado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y rival directo del PGA Tour. El español, de 31 años, no logró sobreponerse al momento decisivo: su primer golpe en el playoff quedó corto de la hazaña que perseguía, pese a haber mostrado un desempeño casi impecable durante la mayor parte de los 72 hoyos previos. Así, el triunfo terminó en manos de DeChambeau, quien reafirmó su lugar entre la élite del golf mundial.

Detrás del duelo estelar por el título, la clasificación final dejó un grupo compacto en la pelea por los puestos de honor. Thomas Detry, Abraham Ancer y el ídolo local Branden Grace compartieron el tercer lugar con un acumulado de 23 golpes bajo par, firmando actuaciones consistentes a lo largo del torneo. Un escalón más abajo, Dean Burmester y David Puig cerraron empatados en la sexta posición, apenas un golpe por detrás, en una muestra del alto nivel competitivo que marcó la semana en Sudáfrica.

En la competencia por equipos, el protagonismo fue para el Crushers GC de Bryson DeChambeau, integrado por Charles Howell III, Paul Casey y Anirban Lahiri, que se llevó una ajustada victoria por un solo golpe sobre el conjunto local, el Southern Guards GC. El equipo campeón concluyó con un total de 76 golpes bajo par, asegurando así su primer triunfo de la temporada 2026 y consolidando su lugar como uno de los cuadros más sólidos del circuito.

Más allá de lo deportivo, el LIV Golf Sudáfrica 2026 se consolidó como un rotundo éxito organizativo y de convocatoria. Más de 100 mil aficionados asistieron al torneo inaugural, estableciendo un récord de asistencia para un evento profesional de golf en el país. La organización ya confirmó el regreso a Steyn City del 22 al 25 de abril de 2027, reflejo del creciente peso del circuito a nivel global. En la previa de la ronda final, el director ejecutivo Scott O’Neil destacó la “vibrante cultura del golf” sudafricana, mientras que el ministro Gayton McKenzie subrayó el impacto económico y cultural del evento. Tras esta parada, la temporada hará una pausa por el Masters y se reanudará del 16 al 19 de abril en Ciudad de México.

Te puede interesar: