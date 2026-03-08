Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 7 de marzo de 2026

Los dos sorteos siguen generando altas expectativas por el crecimiento de sus acumulados de premios mayores.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

Ya es un hecho desde hace varios años que el sábado tiene la atención de los juegos de azar en Colombia puesta en Baloto y Revancha, uno de los sorteos con mayor popularidad en el país. Los acumulados han seguido creciendo para llamar la atención del público, que sueña con un enorme premio mayor.

Resultados de Baloto hoy, 7 de marzo

Números ganadores: 03 – 11 – 30 – 38 – 41 – 04

03 – 11 – 30 – 38 – 41 – Nuevo acumulado: $26.000 millones de pesos.

Resultados de Baloto Revancha hoy, 7 de marzo

Números ganadores: 01 – 03 – 08 – 20 – 21 – 07

01 – 03 – 08 – 20 – 21 – Nuevo acumulado: $17.500 millones de pesos.

Así se juega Baloto y Revancha

El juego base consiste en escoger cinco números entre el 1 y el 45, además de una superbalota entre el 1 y el 16. Entre más aciertos se consiguen, mayor es el premio y quien consiga todas las coincidencias se lleva el acumulado mayor. Revancha tiene la misma dinámica y se accede a este sorteo pagando un valor adicional.

Los jugadores pueden armar sus propias líneas de juegos con números favoritos o pedir al asesor de venta que lo genere de manera automática para que el sistema asigne los números de forma aleatoria.

¿Dónde se compra Baloto y Revancha?

El juego está disponible en diversos tipos de comercio, tales como tiendas de barrio, oficinas de trámites generales, farmacias, almacenes de cadena y supermercados. Los establecimientos suelen estar identificados con el logotipo de Baloto en la entrada. Además, desde hace cerca de un año las personas pueden hacer un registro en internet y jugarlo desde cualquier parte con un pago en línea.

