Dos puntos en Australia para arrancar: el inicio de temporada para Sebastián Montoya

El piloto colombiano encontró buenas sensaciones con su inicio de temporada y confía en mejores resultados para lo que viene.

Sebastián Montoya, en Australia. – Prema Racing.

* Con la información de Escudería Telmex.

Sebastián Montoya, piloto Claro de la Escudería Telmex, tomó parte en la primera fecha doble del campeonato de la Fórmula 2 de la FIA, que se desarrolló en Albert Park, Melbourne, donde el sábado, en la carrera sprint, y el domingo, en la feature, ocupó la 9ª posición, sumando 2 puntos y ubicándose en el 12° lugar de la clasificación general.

En la carrera inaugural, el sábado, el piloto colombiano al mando del auto #11 del Prema Racing demostró un gran ritmo, saliendo de la 15.ª posición y rápidamente recuperando terreno. Aunque se salió en la curva 10, lo que le costó un tiempo valioso en la tercera vuelta, Montoya mejoró constantemente su posición y finalmente consiguió asegurar un puesto entre los diez primeros, en la 9ª posición.

Y en la principal, el domingo, el piloto Claro tomó las decisiones correctas desde el principio, situándose entre los diez primeros en las primeras vueltas. A pesar de tener dificultades con los neumáticos opcionales al principio de la carrera, se benefició de la primera salida del coche de seguridad y de una rápida parada en boxes, lo que le permitió luchar por terminar entre los cinco primeros. Desgraciadamente, una penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en el pit lane le hizo caer del séptimo al noveno puesto tras la bandera a cuadros, lo que aun así le bastó para sumar puntos.

“La primera carrera principal del año ha sido muy interesante. Me hubiera gustado que hubiera habido menos agitación, pero fuimos rápidos y fue divertido. La primera vuelta fue especialmente divertida: hice algunas buenas maniobras y adelanté a varios coches. Después, los neumáticos empezaron a perder rendimiento, pero salió el coche de seguridad, así que no pasó nada. Hicimos la parada en boxes y fue un error mío pulsar el botón del limitador de velocidad en la entrada de boxes. El equipo hizo un muy buen trabajo en la parada y me ayudó a adelantar a algunos coches. Tenemos que analizar lo que pasó después de las primeras maniobras, porque tuvimos muchos problemas con los neumáticos traseros. Hay algunos puntos débiles en los que podemos centrarnos después de esta carrera para entender qué tenemos que mejorar. Estoy muy contento con el ritmo y, tras la difícil clasificación, salir de Australia con dos resultados entre los diez primeros es fantástico. Muchas gracias al equipo por el trabajo realizado desde Barcelona: seguimos mejorando”, indicó el piloto Claro.

En la carrera feature, Nikola Tsolov logró su primera victoria en la Fórmula 2, convirtiéndose en el primer piloto búlgaro en ganar en esta categoría. El también piloto Claro Rafael Camara terminó mientras que Laurens van Hoepen consiguió el podio. Así mismo, el paraguayo Joshua Durksen, de la Escuderia Telmex Claro, donde el mexicano Noel León conquistó la segunda posición.

En la clasificación del campeonato, Tsolov la lidera tras la primera ronda con 25 puntos, por delante de Rafael Camara, segundo con 18, empatado a puntos con Laurens van Hoepen, tercero. En la clasificación por equipos, Campos Racing lidera con 33 puntos, seguido de Invicta Racing con 29 y Hitech tercero con 20. La segunda fecha se disputará en Sakhir, Bahréin, el próximo mes, el 11 y 12 de abril.

