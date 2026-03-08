Resultados de loterías Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 7 de marzo de 2026

El viernes tuvo actividad y emociones con enormes premios mayores, acompañados de secos atractivos para gustos variados.

El viernes fue un día de grandes emociones en los juegos de azar en Colombia. Dos loterías principales llevaron a cabo los sorteos de sus premios mayores y todo el plan de secos que siempre termina captando la atención de los jugadores en todo el país. Además, los chances tradicionales dejaron personas felices en todo el territorio.

Lotería de Boyacá

Lotería de Cauca

Resultados de chances

Astro Luna: 5656 – Tauro

5656 – Tauro Dorado Noche: 7872-7

7872-7 Sinuano Noche: 8386-6

8386-6 Caribeña Noche: 5641-3

5641-3 Pick 3: 059

059 Pick 4: 7505

7505 Chontico Noche: 9256-2

9256-2 Fantástica Noche: 0840-6

0840-6 Pijao de Oro: 8406-2

8406-2 Motilón Noche: 6778-5

6778-5 Culona Noche: 6500

6500 Cafeterito Noche: 3238-6

3238-6 Paisita Noche: 7575 – Tigre

¿Qué procedimiento seguir si gano un premio de lotería?

La persona que consiga un premio en este tipo de actividades debe siempre remitirse a la información oficial publicada por la empresa organizadora y seguir las instrucciones al pie de la letra. Las condiciones y los reglamentos pueden variar de una compañía a otra, así que es indispensable estar bien informado antes de iniciar el proceso.

Como norma general, se puede decir que todos los juegos tienen un límite de dinero establecido que puede ser reclamado en cualquier punto de venta. No obstante, cuando ese límite se supera, se suelen definir otros requisitos, tales como reunir documentación o ir a oficinas especializadas para garantizar la seguridad de la transacción.

