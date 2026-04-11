McIlroy deja escapar la ventaja en la ronda 3 y abre un cierre de alta tensión en el Masters de Augusta 2026

El norirlandés se aprieta en la cima y empata con Young en el Masters de Augusta tras una tercera ronda errática. La lucha por la chaqueta verde se intensifica.

Cameron Young iguala al campeón vigente | Rueters

Lo que parecía una marcha triunfal de Rory McIlroy rumbo a otra chaqueta verde terminó convertido en una guerra abierta en Augusta. El norirlandés salió este sábado 11 de abril con una ventaja récord de seis golpes tras 36 hoyos, pero la tercera ronda cambió por completo el guion: firmó 73 golpes (+1) y acabó empatado en la cima con Cameron Young, ambos con -11, en un “moving day” que encendió por completo el torneo.

McIlroy nunca encontró la misma solidez del viernes. Su jornada arrancó con bogey en el 1, y aunque todavía dejó destellos de su jerarquía, el driver volvió a meterlo en problemas durante buena parte del recorrido. Su porcentaje de calles acertadas en el torneo ha sido una de sus grandes debilidades, y en la tercera vuelta esa falla explotó en el peor momento, justo cuando Augusta exige precisión absoluta.

El punto de quiebre llegó en Amen Corner. McIlroy mandó la pelota al agua en el hoyo 11, firmó doble bogey, después hizo bogey en el 12 y vio cómo su colchón desaparecía casi de golpe. De un dominio absoluto pasó a caminar sobre la cuerda floja, con varios nombres creciendo a su alrededor y con el torneo dejando de pertenecerle por completo. Augusta, una vez más, recordó por qué ningún liderato se siente seguro hasta el domingo por la noche.

La reacción de McIlroy

Lo que evitó una caída todavía más fuerte fue la reacción del campeón defensor. Cuando la presión era máxima, McIlroy encontró birdies en el 14 y el 15 para recuperar el mando por momentos, pero un bogey en el 17 lo dejó de nuevo expuesto y selló el coliderato. Ese cierre resumió su sábado: fragilidad desde el tee, resistencia en los momentos límite y una sensación de que el Masters ya no depende solo de él.

El gran beneficiado fue Cameron Young, autor de una vuelta formidable de 65 impactos. El estadounidense, que comenzó el día lejos de la conversación principal, se metió de lleno con una ofensiva sostenida de birdies y una calma notable en la recta final. Young cerró la jornada empatado con McIlroy en -11 y su remontada fue la de un verdadero aspirante al título, hasta el punto de tomar el liderato en solitario antes del error final de Rory en el 17 que reabrió el empate.

Detrás de ellos, la persecución quedó apretadísima. Sam Burns se colocó tercero con -10 tras una ronda de 68, Shane Lowry llegó a -9 con otro 68, y Jason Day junto con Justin Rose cerraron el sábado en -8. Más atrás, Scottie Scheffler se metió otra vez en la pelea con un 65 para subir a -7, empatado con Haotong Li. En otras palabras, la tercera ronda no dejó a dos candidatos, sino a un grupo entero con argumentos reales para atacar el domingo.

Hoyo en uno de Shane Lowry

Lowry, además, protagonizó uno de los momentos del torneo. El irlandés logró un hoyo en uno en el par 3 del hoyo 6, el primer ace de esta 90ª edición del Masters y el que lo convirtió en el primer jugador con dos hoyos en uno en la historia del torneo. Ese golpe no solo agitó al público de Augusta, sino que también confirmó que el tablero estaba completamente vivo detrás de los líderes.

Needing one stroke on No. 6, Shane Lowry cards an ace. #themasters pic.twitter.com/SAr9uy2KBs — The Masters (@TheMasters) April 11, 2026

Así, el día tres dejó de ser la consolidación de McIlroy y se convirtió en una advertencia. Sigue arriba, sí, pero ahora comparte la cima y ya no transmite la misma sensación de control. Young llega lanzado, Burns no cede terreno, Lowry trae el impulso del gran momento, y Scheffler aparece desde atrás con el peso de su nombre y una ronda poderosa. Con varios jugadores separados por apenas cuatro golpes, el Masters de Augusta 2026 quedó servido para un domingo de máxima presión y final impredecible.

Clasificación Masters de de Augusta 2026 tras ronda 3

Cameron Young (USA) – Total: -11

Rory McIlroy (NIR) – Total: -11

Sam Burns (USA) – Total: -10

Shane Lowry (IRL) – Total: -9

Jason Day (AUS) – Total: -8

Justin Rose (ENG) – Total: -8

Scottie Scheffler (USA) – Total: -7

Haotong Li (CHN) – Total: -7

Patrick Cantlay (USA) – Total: -6

Russell Henley (USA) – Total: -6

Patrick Reed (USA) – Total: -6

Collin Morikawa (USA) – Total: -5

Jake Knapp (USA) – Total: -5

Ben Griffin (USA) – Total: -5

Ryan Gerard (USA) – Total: -4

Xander Schauffele (USA) – Total: -4

Brooks Koepka (USA) – Total: -4

Wyndham Clark (USA) – Total: -4

Tyrrell Hatton (ENG) – Total: -4

Tommy Fleetwood (ENG) – Total: -4

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