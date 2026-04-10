Rory McIlroy llega con 6 golpes de ventaja al fin de semana en el Masters de Augusta

Así fue la jornada del viernes en el primer major del año en el golf; los latinoamericanos no pasan el corte

Resultados Masters 2026 Día 2 | Jared C. Tilton / Getty Images via AFP

Rory McIlroy salió inspirado el viernes en Augusta National. El campeón defensor mejoró su jornada del jueves y firmó la mejor tarjeta de la segunda ronda: 65, -7, para llegar al fin de semana con seis golpes de ventaja en busca de refrendar el título del Masters.

Lo curioso del caso es que Rory no lo pasó bien en el tee. En repetidas ocasiones falló el fairway, pero el resto de su juego está aceitado, recuperando una y otra vez. El irlandés logró birdie en seis de los últimos siete hoyos para ampliar la ventaja de cara al fin de semana.

Patrick Reed y Sam Burns, el co-líder del jueves comparten el segundo lugar, con -6. Tommy Fleetwood logró dos eagles, aunque un bogey en el 18, para estar con -5. Tyrrell Hatton terminó con -6 para meterse al Top 10.

La nota, en lo negativo, lo dio Bryson DeChambeau. El dos veces ganador del US Open iba con +3 previo al último hoyo. Un bogey y hubiera jugado el fin de semana, pero tiró 7, triple bogey en el 18, para quedar fuera del corte.

¿Quién va ganando el Masters? Tabla de posiciones tras la segunda ronda

Rory McIlroy tiene una amplia ventaja tras 36 hoyos en Augusta National. El campeón defensor tiene ventaja de seis golpes sobre Patrick Reed y el co-líder tras el primer día, Sam Burns. El irlandés está cerca de terminar una sequía de más de dos décadas sin campeón repetido en el Masters, desde que Tiger Woods lo hiciera en 2001 y 2002.

Rory McIlroy: -12 Patrick Reed: -6 Sam Burns: -6 Tommy Fleetwood: -5 Justin Rose: -5 Shane Lowry: -5 Cameron Young: -4 HaoTong Li: -4 Kristoffer Reitan: -4 Wyndham Clark: -4 Tyrell Hatton: -4 Jason Day: -4

Resultados de la segunda ronda del Masters 2026

Rory mejoró el 67 del jueves por dos golpes para terminar con la mejor segunda ronda. Nueve birdies y dos bogeys tuvo el campeón defensor, quien superó por un golpe la ronda de Tyrrell Hatton, quien logró meterse al Top 10 tras iniciar con +2 el día.

Rory McIlroy: -7 Tyrrell Hatton: -6 Cameron Young: -5 Tommy Fleetwood: -4 Kristoffer Reitan: -4 Wyndham Clark: -4 Patrick Reed: -3 Justin Rose: -3 Shane Lowry: -3 HaoTong Li: -3 Chris Gotterup: -3 Brooks Koepka: -3 Ben Griffin: -3 Jake Knapp: -3 Collin Morikawa: -3 Matt Fitzpatrick: -3 Marco Penge: -3 Sungjae Im: -3 Brian Harman: -3

¿Qué jugadores no pasaron el corte en el Masters 2026?

El corte para la edición 2026 del Masters fue +4, dejando fuera a 37 de los 91 jugadores de cara al fin de semana en Augusta National, incluyendo a los cuatro latinoamericanos:

Harry Hall: +5

J.J. Spaun: +5

Bubba Watson: +5

Ryan Fox: +5

Danny Willett: +5

Akshay Bhatia: +6

Zach Johnson: +6

Bryson DeChambeau: +6

Nicolai Hojgaard: +6

Tom McKibbin: +7

Rasmus Neergaard-Petersen: +7

Cameron Smith: +7

Robert MacIntyre: +7

Andrew Novak: +7

Casey Jarvis: +8

Jackson Herrington: +8

Michael Kim: +8

Ethan Fang: +8

Daniel Berger: +8

Jose María Olazabal: +9

Fred Couples: +9

Mason Howell: +10

Vijay Singh: +10

Mike Weir: +10

Johnny Keefer: +11

Fifa Laopakdee: +11

Min Woo Lee: +11

Sami Valimaki: +11

Carlos Ortiz: +11

Max Greyserman: +12

Nico Echavarria: +13

Brandon Holtz: +15

Aldrich Potgieter: +15

Naoyuki Kataoka: +15

Mateo Pulcini: +15

Angel Cabrera: +16

Davis Riley: +18

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