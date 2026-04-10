Masters de Augusta: Lista de todos los campeones del torneo de golf, año por año
El palmarés del primer Major del año en el golf, que en 2026 disputa su edición 90 en el mítico campo de Georgia
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Llegó la semana más esperada en el mundo del golf: el Masters. El primer Major de la temporada 2026 se juega en Augusta National, donde podríamos ver historia si Rory McIlroy repite el campeonato.
El irlandés va por su segunda chaqueta verde, tras terminar su maldición en 2025, buscando ser el cuarto jugador que gana el Masters en años consecutivos. Desde que el torneo se disputó por primera vez en 1934, solo Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods repitieron como campeones.
¿Quién ha ganado más veces del Masters de Augusta?
El máximo ganador de la famosa chaqueta verde es el legendario Jack Nicklaus, quien lo ganó en seis ocasiones (1963, 1965, 1966, 1972, 1975 y 1986). Le sigue Tiger Woods, con 5 (1997, 2001, 2002, 2005 y 2019) y Arnold Palmer, con cuatro.
¿Quién ganó el Masters el año pasado? Recordando al campeón del 2025
Por primera vez en su carrera, Rory McIlroy se coronó en el Masters. El irlandés tenía cinco títulos en los grandes, pero nunca en Augusta National. Tenía el episodio dramático del 2011, cuando perdió cuatro golpes de ventaja en el último día; 14 años después, exorcizó a sus demonios en un Playoff.
Rory entró como líder, pero perdió la ventaja de cuatro golpes en los últimos nueve hoyos. Se cocinaba otro colapso, pero alcanzó a recuperar para ir al desempate con Justin Rose. Un wedge a 1.2 metros para birdie en el desempate y tomar su lugar en la historia del golf como el sexto jugador en conquistar el Grand Slam de su carrera.
Todos los ganadores en la historia del Masters de Augusta
- 1934 | Horton Smith | Estados Unidos
- 1935 | Gene Sarazen | Estados Unidos
- 1936 | Horton Smith | Estados Unidos
- 1937 | Byron Nelson | Estados Unidos
- 1938 | Henry Picard | Estados Unidos
- 1939 | Ralph Guldahl | Estados Unidos
- 1940 | Jimmy Demaret | Estados Unidos
- 1941 | Craig Wood | Estados Unidos
- 1942 | Byron Nelson | Estados Unidos
- 1946 | Herman Keiser | Estados Unidos
- 1947 | Jimmy Demaret | Estados Unidos
- 1948 | Claude Harmon | Estados Unidos
- 1949 | Sam Snead | Estados Unidos
- 1950 | Jimmy Demaret | Estados Unidos
- 1951 | Ben Hogan | Estados Unidos
- 1952 | Sam Snead | Estados Unidos
- 1953 | Ben Hogan | Estados Unidos
- 1954 | Sam Snead | Estados Unidos
- 1955 | Cary Middlecoff | Estados Unidos
- 1956 | Jack Burke Jr. | Estados Unidos
- 1957 | Doug Ford | Estados Unidos
- 1958 | Arnold Palmer | Estados Unidos
- 1959 | Art Wall Jr. | Estados Unidos
- 1960 | Arnold Palmer | Estados Unidos
- 1961 | Gary Player | Sudáfrica
- 1962 | Arnold Palmer | Estados Unidos
- 1963 | Jack Nicklaus | Estados Unidos
- 1964 | Arnold Palmer | Estados Unidos
- 1965 | Jack Nicklaus | Estados Unidos
- 1966 | Jack Nicklaus | Estados Unidos
- 1967 | Gay Brewer | Estados Unidos
- 1968 | Bob Goalby | Estados Unidos
- 1969 | George Archer | Estados Unidos
- 1970 | Billy Casper | Estados Unidos
- 1971 | Charles Coody | Estados Unidos
- 1972 | Jack Nicklaus | Estados Unidos
- 1973 | Tommy Aaron | Estados Unidos
- 1974 | Gary Player | Sudáfrica
- 1975 | Jack Nicklaus | Estados Unidos
- 1976 | Raymond Floyd | Estados Unidos
- 1977 | Tom Watson | Estados Unidos
- 1978 | Gary Player | Sudáfrica
- 1979 | Fuzzy Zoeller | Estados Unidos
- 1980 | Seve Ballesteros | España
- 1981 | Tom Watson | Estados Unidos
- 1982 | Craig Stadler | Estados Unidos
- 1983 | Seve Ballesteros | España
- 1984 | Ben Crenshaw | Estados Unidos
- 1985 | Bernhard Langer | Alemania
- 1986 | Jack Nicklaus | Estados Unidos
- 1987 | Larry Mize | Estados Unidos
- 1988 | Sandy Lyle | Escocia
- 1989 | Nick Faldo | Inglaterra
- 1990 | Nick Faldo | Inglaterra
- 1991 | Ian Woosnam | Gales
- 1992 | Fred Couples | Estados Unidos
- 1993 | Bernhard Langer | Alemania
- 1994 | José María Olazábal | España
- 1995 | Ben Crenshaw | Estados Unidos
- 1996 | Nick Faldo | Inglaterra
- 1997 | Tiger Woods | Estados Unidos
- 1998 | Mark O’Meara | Estados Unidos
- 1999 | José María Olazábal | España
- 2000 | Vijay Singh | Fiyi
- 2001 | Tiger Woods | Estados Unidos
- 2002 | Tiger Woods | Estados Unidos
- 2003 | Mike Weir | Canadá
- 2004 | Phil Mickelson | Estados Unidos
- 2005 | Tiger Woods | Estados Unidos
- 2006 | Phil Mickelson | Estados Unidos
- 2007 | Zach Johnson | Estados Unidos
- 2008 | Trevor Immelman | Sudáfrica
- 2009 | Ángel Cabrera | Argentina
- 2010 | Phil Mickelson | Estados Unidos
- 2011 | Charl Schwartzel | Sudáfrica
- 2012 | Bubba Watson | Estados Unidos
- 2013 | Adam Scott | Australia
- 2014 | Bubba Watson | Estados Unidos
- 2015 | Jordan Spieth | Estados Unidos
- 2016 | Danny Willett | Inglaterra
- 2017 | Sergio García | España
- 2018 | Patrick Reed | Estados Unidos
- 2019 | Tiger Woods | Estados Unidos
- 2020 | Dustin Johnson | Estados Unidos
- 2021 | Hideki Matsuyama | Japón
- 2022 | Scottie Scheffler | Estados Unidos
- 2023 | Jon Rahm | España
- 2024 | Scottie Scheffler | Estados Unidos
- 2025 | Rory McIlroy | Irlanda del Norte