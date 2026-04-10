Masters de Augusta: Lista de todos los campeones del torneo de golf, año por año

El palmarés del primer Major del año en el golf, que en 2026 disputa su edición 90 en el mítico campo de Georgia

Rory McIlroy y todos los ganadores del Masters de Augusta en el golf | Reuters

Llegó la semana más esperada en el mundo del golf: el Masters. El primer Major de la temporada 2026 se juega en Augusta National, donde podríamos ver historia si Rory McIlroy repite el campeonato.

El irlandés va por su segunda chaqueta verde, tras terminar su maldición en 2025, buscando ser el cuarto jugador que gana el Masters en años consecutivos. Desde que el torneo se disputó por primera vez en 1934, solo Jack Nicklaus, Nick Faldo y Tiger Woods repitieron como campeones.

¿Quién ha ganado más veces del Masters de Augusta?

El máximo ganador de la famosa chaqueta verde es el legendario Jack Nicklaus, quien lo ganó en seis ocasiones (1963, 1965, 1966, 1972, 1975 y 1986). Le sigue Tiger Woods, con 5 (1997, 2001, 2002, 2005 y 2019) y Arnold Palmer, con cuatro.

¿Quién ganó el Masters el año pasado? Recordando al campeón del 2025

Por primera vez en su carrera, Rory McIlroy se coronó en el Masters. El irlandés tenía cinco títulos en los grandes, pero nunca en Augusta National. Tenía el episodio dramático del 2011, cuando perdió cuatro golpes de ventaja en el último día; 14 años después, exorcizó a sus demonios en un Playoff.

Rory entró como líder, pero perdió la ventaja de cuatro golpes en los últimos nueve hoyos. Se cocinaba otro colapso, pero alcanzó a recuperar para ir al desempate con Justin Rose. Un wedge a 1.2 metros para birdie en el desempate y tomar su lugar en la historia del golf como el sexto jugador en conquistar el Grand Slam de su carrera.

Todos los ganadores en la historia del Masters de Augusta

1934 | Horton Smith | Estados Unidos

1935 | Gene Sarazen | Estados Unidos

1936 | Horton Smith | Estados Unidos

1937 | Byron Nelson | Estados Unidos

1938 | Henry Picard | Estados Unidos

1939 | Ralph Guldahl | Estados Unidos

1940 | Jimmy Demaret | Estados Unidos

1941 | Craig Wood | Estados Unidos

1942 | Byron Nelson | Estados Unidos

1946 | Herman Keiser | Estados Unidos

1947 | Jimmy Demaret | Estados Unidos

1948 | Claude Harmon | Estados Unidos

1949 | Sam Snead | Estados Unidos

1950 | Jimmy Demaret | Estados Unidos

1951 | Ben Hogan | Estados Unidos

1952 | Sam Snead | Estados Unidos

1953 | Ben Hogan | Estados Unidos

1954 | Sam Snead | Estados Unidos

1955 | Cary Middlecoff | Estados Unidos

1956 | Jack Burke Jr. | Estados Unidos

1957 | Doug Ford | Estados Unidos

1958 | Arnold Palmer | Estados Unidos

1959 | Art Wall Jr. | Estados Unidos

1960 | Arnold Palmer | Estados Unidos

1961 | Gary Player | Sudáfrica

1962 | Arnold Palmer | Estados Unidos

1963 | Jack Nicklaus | Estados Unidos

1964 | Arnold Palmer | Estados Unidos

1965 | Jack Nicklaus | Estados Unidos

1966 | Jack Nicklaus | Estados Unidos

1967 | Gay Brewer | Estados Unidos

1968 | Bob Goalby | Estados Unidos

1969 | George Archer | Estados Unidos

1970 | Billy Casper | Estados Unidos

1971 | Charles Coody | Estados Unidos

1972 | Jack Nicklaus | Estados Unidos

1973 | Tommy Aaron | Estados Unidos

1974 | Gary Player | Sudáfrica

1975 | Jack Nicklaus | Estados Unidos

1976 | Raymond Floyd | Estados Unidos

1977 | Tom Watson | Estados Unidos

1978 | Gary Player | Sudáfrica

1979 | Fuzzy Zoeller | Estados Unidos

1980 | Seve Ballesteros | España

1981 | Tom Watson | Estados Unidos

1982 | Craig Stadler | Estados Unidos

1983 | Seve Ballesteros | España

1984 | Ben Crenshaw | Estados Unidos

1985 | Bernhard Langer | Alemania

1986 | Jack Nicklaus | Estados Unidos

1987 | Larry Mize | Estados Unidos

1988 | Sandy Lyle | Escocia

1989 | Nick Faldo | Inglaterra

1990 | Nick Faldo | Inglaterra

1991 | Ian Woosnam | Gales

1992 | Fred Couples | Estados Unidos

1993 | Bernhard Langer | Alemania

1994 | José María Olazábal | España

1995 | Ben Crenshaw | Estados Unidos

1996 | Nick Faldo | Inglaterra

1997 | Tiger Woods | Estados Unidos

1998 | Mark O’Meara | Estados Unidos

1999 | José María Olazábal | España

2000 | Vijay Singh | Fiyi

2001 | Tiger Woods | Estados Unidos

2002 | Tiger Woods | Estados Unidos

2003 | Mike Weir | Canadá

2004 | Phil Mickelson | Estados Unidos

2005 | Tiger Woods | Estados Unidos

2006 | Phil Mickelson | Estados Unidos

2007 | Zach Johnson | Estados Unidos

2008 | Trevor Immelman | Sudáfrica

2009 | Ángel Cabrera | Argentina

2010 | Phil Mickelson | Estados Unidos

2011 | Charl Schwartzel | Sudáfrica

2012 | Bubba Watson | Estados Unidos

2013 | Adam Scott | Australia

2014 | Bubba Watson | Estados Unidos

2015 | Jordan Spieth | Estados Unidos

2016 | Danny Willett | Inglaterra

2017 | Sergio García | España

2018 | Patrick Reed | Estados Unidos

2019 | Tiger Woods | Estados Unidos

2020 | Dustin Johnson | Estados Unidos

2021 | Hideki Matsuyama | Japón

2022 | Scottie Scheffler | Estados Unidos

2023 | Jon Rahm | España

2024 | Scottie Scheffler | Estados Unidos

2025 | Rory McIlroy | Irlanda del Norte

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