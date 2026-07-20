Avengers: Doomsday, revelan el tráiler oficial de la esperada película de Marvel y vuelve un querido personaje

Marvel Studios lanzó el tráiler de Avengers: Doomsday, la nueva entrega de la franquicia prevista para llegar a las salas de cine el 17 de diciembre

Liberan el tráiler de Avengers: Doomsday | Captura de pantalla: Marvel Studios

Marvel Studios publicó el primer tráiler de Avengers: Doomsday, la película que llegará a los cines a mediados de diciembre y que ya desató una intensa conversación entre los fanáticos en redes sociales. La nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel dará continuidad a la historia de los Vengadores con un ambicioso crossover que reunirá algunos personajes como el Capitán América, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, en el proyecto más grande desarrollado hasta ahora por el estudio propiedad de The Walt Disney Company. Además, el avance marca el esperado regreso de Robert Downey Jr., quien ahora interpretará a Victor von Doom como el principal antagonista de la historia.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Avengers: Doomsday, la película de Marvel?

Avengers: Doomsday llegará a las salas de cine de México y el resto de América Latina el próximo jueves 17 de diciembre, mientras que su estreno en Estados Unidos está programado para el viernes 18 de diciembre. La nueva entrega de Marvel Studios se perfila como uno de los lanzamientos cinematográficos más importantes del año, por lo que se espera una amplia distribución en los principales complejos de cine de la región.

Aunque todavía faltan algunos meses para su estreno, las cadenas de cine aún no confirman los horarios de las funciones, ya que esa información dependerá de cada complejo. No obstante, como ha ocurrido con otros estrenos de gran expectativa, existe la posibilidad de que algunas salas de cine habiliten funciones de medianoche a partir de las 00:00 horas del día del estreno. En esos casos, las entradas suelen ofrecerse mediante preventa, por lo que los aficionados deberán mantenerse atentos al anuncio oficial de cada cadena para asegurar sus boletos.

Este es el tráiler oficial de Avengers: Doomsday

El primer tráiler de Avengers: Doomsday deja claro que Marvel apuesta por una historia de escala sin precedentes. La secuencia inicial muestra a Thor (Chris Hemsworth) que advierte a los héroes que dejen atrás sus diferencias porque enfrentan una amenaza nunca antes vista. El mensaje cobra fuerza cuando Doctor Doom detiene con absoluta facilidad un ataque de Stormbreaker, una escena que dimensiona el nivel de poder del villano. El avance también ofrece el primer vistazo en acción a Robert Downey Jr. como Victor von Doom, quien aparece con la clásica armadura y máscara metálica, además de una voz con acento inspirado en Latveria. Mientras habla de una “decisión imposible”, el personaje manipula una tecnología capaz de alterar y destruir realidades enteras.

El conflicto central gira en torno al colapso del multiverso, con escenarios donde convergen distintas líneas temporales. Los Cuatro Fantásticos, liderados por el Reed Richards de Pedro Pascal, ocupan una renovada Torre de los Vengadores, mientras Shuri y M’Baku sostienen un primer encuentro con La Mole y Sue Storm. El tráiler también anticipa enfrentamientos entre los X-Men de Fox y los nuevos Vengadores de la Tierra-616, en una de las batallas más ambiciosas que ha mostrado el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, el momento más relevante llega después de que Thor asegura que necesitarán “un milagro”: Chris Evans reaparece como Steve Rogers con un nuevo traje de Capitán América y vuelve a levantar el Mjolnir, un regreso que se perfila como uno de los grandes acontecimientos de la película.

¿Qué personajes regresan en la película de Marvel Avengers: Doomsday?

Marvel Studios mantiene su ambicioso plan de reunir a diversos superhéroes en la próxima entrega de la franquicia. El elenco de Avengers: Doomsday reúne a viejos conocidos como Chris Evans en su papel de Steve Rogers (Capitán América), Chris Hemsworth como Thor y Tom Hiddleston como Loki, por mencionar algunos de los personajes más importantes de este universo. Sin embargo, también habrá novedades, como el regreso de Robert Downey Jr., quien ahora interpretará al Doctor Doom, una participación que ha dado mucho de qué hablar, ya que los fanáticos todavía lo asocian con Iron Man.

Cabe recordar que esta película originalmente se iba a llamar Avengers: The Kang Dynasty y tendría a Kang el Conquistador como villano principal. No obstante, la producción enfrentó diversos problemas y, tras el despido del actor Jonathan Majors a finales de 2023, los creadores tuvieron que reescribir la trama para darle coherencia a los cambios que ha presentado el Universo Cinematográfico de Marvel en los últimos años.

Vengadores y héroes del MCU (Tierra-616)

Thor (Chris Hemsworth)

(Chris Hemsworth) Sam Wilson / Capitán América (Anthony Mackie)

(Anthony Mackie) Bucky Barnes / Soldado del Invierno (Sebastian Stan)

(Sebastian Stan) Ant-Man / Scott Lang (Paul Rudd)

(Paul Rudd) Shang-Chi (Simu Liu)

(Simu Liu) Loki (Tom Hiddleston)

(Tom Hiddleston) Cassie Lang (Kathryn Newton)

(Kathryn Newton) Joaquín Torres / Falcon (Danny Ramirez)

Los Cuatro Fantásticos (Tierra-828)

Mister Fantástico / Reed Richards (Pedro Pascal)

(Pedro Pascal) Mujer Invisible / Sue Storm (Vanessa Kirby)

(Vanessa Kirby) Antorcha Humana / Johnny Storm (Joseph Quinn)

(Joseph Quinn) La Mole / Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach)

Los Thunderbolts

Yelena Belova (Florence Pugh)

(Florence Pugh) Red Guardian / Alexei Shostakov (David Harbour)

(David Harbour) U.S. Agent / John Walker (Wyatt Russell)

(Wyatt Russell) Ghost / Ava Starr (Hannah John-Kamen)

(Hannah John-Kamen) Sentry / Bob (Lewis Pullman)

Wakanda y Talokan

Shuri / Black Panther (Letitia Wright)

(Letitia Wright) M’Baku (Winston Duke)

(Winston Duke) Namor (Tenoch Huerta)

(Tenoch Huerta) Namora (Mabel Cadena)

Mutantes Clásicos (Saga X-Men de Fox)

Profesor X / Charles Xavier (Patrick Stewart)

(Patrick Stewart) Magneto (Ian McKellen)

(Ian McKellen) Cíclope / Scott Summers (James Marsden)

(James Marsden) Bestia / Hank McCoy (Kelsey Grammer)

(Kelsey Grammer) Gambito / Remy LeBeau (Channing Tatum)

(Channing Tatum) Mystique (Rebecca Romijn)

(Rebecca Romijn) Nightcrawler (Alan Cumming)

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