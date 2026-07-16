Pumas vs Pachuca en vivo la Liga MX: horario y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 1

Auriazules e hidalguenses comienzan su camino en el torneo en una reedición de las pasadas semifinales

Pumas vs Pachuca, en vivo la jornada 1 de la Liga MX | Claro Sports

Pumas y Pachuca inician su actividad en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Olímpico Universitario. Este sábado 18 de julio el equipo de la UNAM recibe a los Tuzos en el marco de la jornada 1 del certamen, en un encuentro a disputarse a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). El debut de ambos equipos se podrá seguir en vivo y en directo en territorio mexicano a través de Canal 5, TUDN y ViX.

Será una reedición de las semifinales del pasado Clausura, en las que los auriazules eliminaron a los hidalguenses gracias a su mejor posición en la tabla general. Pumas y Pachuca chocaron en mayo pasado, con la ida a favor de los Tuzos 1-0 en el Hidalgo y la vuelta con el 1-0 de UNAM. Con el global empatado, el puesto en la fase regular le dio a los entonces dirigidos por Efraín Juárez el boleto a la final por el título.

Desde entonces varias cosas cambiaron en los dos clubes. Pumas cambió de director técnico, Efraín Juárez se fue de la institución y Esteban Solari, ex del Pachuca, asumió el cargo en el banquillo. En cuanto a refuerzos, Universidad incorporó a Sebastián Córdova, Cristian ‘Chicote’ Calderón y Víctor Arteaga.

Del otro lado los Tuzos también movieron piezas. Solari se fue de la institución y Benjamín Mora es el nuevo entrenador para el Apertura. Además, la alta de Nicolás Vallejo, delantero argentino proveniente del León, y el regreso de Rodolfo Pizarro. En cuanto a bajas, el adiós de Enner Valencia, Víctor Guzmán, Luis Quiñones, Pedro Pedraza y Brian García.

Tanto Pumas como Pachuca tuvieron actividad en pretemporada. Los dirigidos por Mora cerraron con pleno de triunfos: 3-1 sobre Puebla, 2-1 ante Correcaminos y 2-1 contra Piratas; por otra parte los pupilos de Solari se impusieron 3-0 a Cancún, además de perder 0-1 con el América de Cali.

Fecha, horario y dónde ver el Pumas vs Pachuca del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Pumas y Pachuca, correspondiente a la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se disputará este sábado 18 de julio en punto de las 17:00 horas tiempo del centro de México. Todas las acciones se podrán seguir en vivo y en directo en territorio mexicano a través de Canal 5, TUDN y ViX. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto, así como la crónica, las reacciones y los acontecimiento más relevantes en el Olímpico Universitario.

Alineaciones probables del Pumas vs Pachuca para la jornada 1 de la Liga MX 2026

Al ser partido de jornada 1 hay varias incógnitas en las alineaciones que ambos equipos presentarán en la cancha. El conjunto local apostaría por un once similar al que inició frente al América de Cali el pasado domingo, dentro del duelo amistoso del Pumas Fan Fest 2026; en cuanto a Pachuca,

Pumas.- Keylor Navas (P) (c); Pablo Bennevendo, Ángel Azuaje, Tony Leone, Álvaro Angulo; Santiago Trigos, Pedro Vite, Uriel Antuna, Sebastián Córdova; Robert Morales y Juninho Vieira.

Pachuca.- Carlos Moreno (P); Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Carlos Sánchez, Alán Bautista; Christian Rivera, Nicolás Vallejo, Elías Montiel; Alexéi Domínguez, Oussama Idrissi y Salomón Rondón.

⏳ La cuenta regresiva está en marcha…



Cada lance, cada pase y cada gota de sudor cuenta. El equipo sigue a tope en el entrenamiento, preparándose para el debut en el torneo, el próximo sábado 18 de julio en C.U. 🐾#SiemprePumas pic.twitter.com/ZXELNrqW0Z — PUMAS (@PumasMX) July 16, 2026

Antecedentes y últimos resultados del Pumas vs Pachuca en la Liga MX

Los antecedentes entre Pumas y Pachuca no pueden ser más parejos: cuatro victorias por equipo y dos empates en sus últimos 10 enfrentamientos, tomando en cuenta partidos de fase regular y Liguilla. En Ciudad Universitaria el último resultado indica triunfo auriazul por 1-0, en el marco de la semifinal de vuelta del pasado Clausura 2026.

Si nos enfocamos únicamente en juegos disputados en el Olímpico, el balance de los últimos 10 cotejos es de cinco victorias para Pumas, tres empates y dos triunfos para los Tuzos.

Pumas 1-0 Pachuca | Semifinal de vuelta | Clausura 2026

Pachuca 1-0 Pumas | Semifinal de ida | Clausura 2026

Pachuca 0-2 Pumas | Jornada 17 | Clausura 2026

Pachuca 3-1 Pumas | Play In | Apertura 2025

Pumas 2-3 Pachuca | Jornada 2 | Apertura 2025

Pachuca 2-1 Pumas | Jornada 7 | Clausura 2025

Pumas 2-0 Pachuca | Jornada 4 | Apertura 2024

Pachuca 0-0 Pumas | Play In | Clausura 2024

Pumas 3-1 Pachuca | Jornada 3 | Clausura 2024

Pachuca 1-1 Pumas | Jornada 3 | Apertura 2023

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 1?

Los Pumas son favoritos para llevarse el triunfo sobre Pachuca en la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En Caliente MX el momio para la victoria de los felinos es de +126, mientras que el triunfo hidalguense aparece en +200. El resultado que mejor paga es el empate, con un momio de +250.

En cuanto a marcadores específicos, el que menos paga es el empate 1-1 con un momio de +475. Otros resultados destacados son el 1-0 a favor de Pumas con +650 y 1-2 a favor de Pachuca con +750.

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