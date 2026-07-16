Francia vs Inglaterra en vivo: horario y dónde ver el partido por el tercer lugar del Mundial 2026; alineaciones y pronósticos

Francia e Inglaterra disputan el tercer lugar del Mundial 2026 tras caer en semifinales, con Mbappé y Kane como referentes de un duelo que cerrará su participación en Miami

Partidos en vivo: Francia vs Inglaterra | Claro Sports

Francia e Inglaterra disputarán el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 este sábado 18 de julio en Miami, después de quedarse a un paso de la final. Las dos selecciones europeas buscarán cerrar su participación en el torneo con la medalla de bronce y terminar entre los tres primeros lugares de la competencia.

El conjunto francés llega después de perder 2-0 frente a España en las semifinales, resultado que terminó con su intento de disputar una tercera final mundialista consecutiva. Los dirigidos por Didier Deschamps habían avanzado invictos hasta esa ronda, luego de finalizar como líderes del Grupo I y superar a Suecia, Paraguay y Marruecos durante la fase de eliminación directa.

Inglaterra quedó eliminada tras caer 2-1 ante Argentina, pese a tomar la ventaja con un gol de Anthony Gordon. La selección inglesa perdió el control del encuentro durante el cierre y recibió las anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, que colocaron al equipo sudamericano en la final frente a España.

El partido también representa un último escaparate para jugadores como Kylian Mbappé, Harry Kane, Jude Bellingham y Michael Olise. Francia contará con un día más de recuperación, aunque ambos entrenadores podrían modificar sus alineaciones por el desgaste acumulado, la cercanía de las semifinales y las lesiones registradas durante la última semana del torneo.

¿Cuándo juegan Francia vs Inglaterra, y a qué hora inicia el partido por el tercer lugar del Mundial 2026?

Francia vs Inglaterra se jugará el sábado 18 de julio de 2026 a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio de Miami, conocido comercialmente como Hard Rock Stadium. El encuentro corresponde al partido 103 del calendario oficial y se realizará un día antes de la final entre España y Argentina.

Para otras regiones de México, el compromiso comenzará a las 14:00 horas en Sinaloa y Sonora, mientras que en Baja California iniciará a las 13:00 horas. En Miami, sede del encuentro, el silbatazo inicial está programado para las 17:00 horas locales.

¿Quién transmite en vivo el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 y dónde ver por TV y streaming?

La opción confirmada para seguir el partido en México es ViX, plataforma que tiene programada la transmisión del Francia vs Inglaterra a partir de las 15:00 horas. El calendario publicado por TUDN señala que el partido por el tercer lugar estará disponible en ViX, sin incluir por ahora una señal de televisión abierta o de paga de TelevisaUnivision.

TelevisaUnivision anunció que los 104 partidos del Mundial 2026 pueden verse a través de ViX mediante su paquete Pase Mundial 2026. Por ello, los usuarios deberán revisar que su cuenta tenga acceso al plan correspondiente antes del inicio del encuentro, ya sea desde un teléfono, computadora, tableta o televisión inteligente.

Alineaciones probables de Francia vs Inglaterra: así salen al partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Las alineaciones oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del encuentro. Sin embargo, Francia podría realizar varios cambios debido a la probable ausencia de William Saliba, quien sufrió un problema en la espalda ante España. Inglaterra, por su parte, tiene en duda a Reece James después de que el lateral abandonó la semifinal frente a Argentina con una molestia muscular.

Alineación probable de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Manu Koné, Warren Zaïre-Emery; Rayan Cherki, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. Director técnico: Didier Deschamps.

La posible formación francesa contempla la presencia de Mbappé como referencia del ataque, acompañado por Cherki, Olise y Doué. Deschamps también podría reservar a Ousmane Dembélé, Aurélien Tchouaméni o Adrien Rabiot, considerando los minutos acumulados durante las rondas anteriores.

Alineación probable de Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. Director técnico: Thomas Tuchel.

Tuchel podría devolver a Spence al lateral derecho y utilizar a O’Reilly por izquierda, mientras que Konsa aparece como alternativa para darle descanso a John Stones. En ataque, Harry Kane se mantendría como delantero central, con Bellingham detrás y Gordon y Rogers por las bandas.

Pronósticos y favorito: ¿Quién gana el Francia vs Inglaterra y cuánto paga por quedar en tercer lugar?

De acuerdo con las cuotas proporcionadas de Caliente.mx, Francia aparece como favorita para ganar el partido en tiempo reglamentario con una línea de -118. El empate después de los primeros 90 minutos paga +290, mientras que una victoria de Inglaterra presenta una cuota de +275.

Estas cifras corresponden al mercado de ganador durante el tiempo reglamentario y no necesariamente a la selección que terminará en tercer lugar después de una eventual prórroga o tanda de penaltis. Con la cuota de Francia en -118, sería necesario apostar 118 pesos para obtener una ganancia de 100; una apuesta de 100 pesos al empate dejaría 290 de beneficio, mientras que el triunfo inglés entregaría 275 de ganancia por cada 100 apostados.

El pronóstico de las casas de apuestas se inclina ligeramente hacia Francia, debido a la calidad de su ataque y al mayor tiempo de recuperación entre las semifinales y el partido del sábado. Sin embargo, las posibles rotaciones, las bajas defensivas y el desgaste de ambas selecciones reducen la diferencia entre los dos equipos.

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