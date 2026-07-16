Chivas estrena nueva piel: el rebaño revela el uniforme de local para el Apertura 2026

El diseño conserva la identidad tradicional del equipo mediante cinco franjas verticales rojas sobre una base blanca

Esta es la nueva piel del Rebaño Sagrado | Tienda Oficial de Chivas

Chivas presentó este jueves 16 de julio su nueva playera de local para el torneo Apertura 2026, uniforme que marca el regreso de Nike como patrocinador deportivo y proveedor oficial del Club Deportivo Guadalajara. La indumentaria forma parte de la colección denominada ‘Futuro Sagrado’, con la que ambas instituciones comienzan una nueva etapa comercial.

El diseño conserva la identidad tradicional del equipo mediante cinco franjas verticales rojas sobre una base blanca. La parte frontal presenta una distribución más limpia de los elementos, mientras que el escudo de Chivas aparece del lado izquierdo y del patrocinador en el costado derecho.

Uno de los principales cambios es el regreso del cuello tipo polo, elemento relacionado con diferentes uniformes utilizados por Guadalajara a lo largo de su historia. La colección mantiene al rojo, blanco y azul como sus colores principales, en referencia a la identidad del club, su vínculo con Jalisco y su presencia dentro del futbol mexicano.

La versión utilizada por los futbolistas cuenta con tecnología Nike Aero-FIT, desarrollada mediante zonas de malla abierta y cerrada para favorecer la circulación del aire. Los elementos gráficos están integrados directamente en el tejido para conservar la transpirabilidad de la prenda durante la competencia.

El lanzamiento se produce después de que Chivas y la marca de la palomita confirmaran el pasado 1 de julio una alianza multianual cuya duración específica no fue revelada. El acuerdo establece que la compañía estadounidense vestirá al primer equipo varonil, Chivas Femenil, las fuerzas básicas, Chivas Esports y los integrantes del cuerpo técnico.

La marca también estará a cargo de los uniformes de competencia, la ropa de entrenamiento y las prendas de viaje de las distintas categorías. La nueva relación comenzó después de que Guadalajara concluyera el 30 de junio su vínculo con PUMA, empresa que vistió al club durante los últimos diez años.

Chivas estrenará oficialmente la nueva playera el sábado 18 de julio, cuando reciba al Toluca en el Estadio Akron durante la primera jornada del Apertura 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

La colección cuenta con acceso anticipado en México desde este 16 de julio mediante la página oficial. La versión varonil aparece con un precio de 2 mil 999 pesos y, al momento de la consulta, únicamente mostraba disponibilidad en talla XXL; el inventario puede cambiar. El lanzamiento global está programado para el 22 de julio. Mientras que la versión femenil está en mil 999 pesos.

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