Un enemigo histórico que Argentina tendrá que vencer en la final del Mundial: el cansancio
La historia de los últimos torneos favorece al equipo que llega con descanso extra. La albiceleste buscará ser el primer equipo que gana el Mundial tras jugar la segunda semifinal
- De la Finalissima cancelada a la definición de la Copa del Mundo
- Resultados semifinales del Mundial 2026
- Horario y dónde ver la final del Mundial entre Argentina y España
Por segunda vez en su historia, la selección española jugará la final de la Copa del Mundo tras superar el martes a Francia en semifinales. Su rival será Argentina, que llega con un hándicap en contra: tener menos descanso.
Desde 1990, el Mundial dividió los días en que disputa las semifinales. El descanso no importó en un principio, ya que cinco de los seis campeones jugaron un día después (la excepción fue Italia en 2006). El último en coronarse así fue, curiosamente, España en Sudáfrica 2010. La historia ha cambiado en múltiples torneos.
Considerando las últimas ediciones del Mundial, la Eurocopa y la Copa América, solo hay dos equipos que salieron campeón pese a tener menos descanso. Ambas llegaron en la Copa América: Chile en 2016 y Argentina en la edición que lo cambió todo, en 2021 en Maracaná. Si sumamos a la Copa Oro, partió sus semifinales par de veces, 13 de los 15 campeones lo hicieron tras tener 24 horas más de descanso.
|Año
|Torneo
|Campeón
|Fecha semi
|Subcampeón
|Fecha semi
|2011
|Copa América
|Uruguay
|19-jul-11
|Paraguay
|20-jul-11
|2012
|Eurocopa
|España
|27-jun-12
|Italia
|28-jun-12
|2014
|Mundial
|Alemania
|08-jul-14
|Argentina
|09-jul-14
|2015
|Copa América
|Chile
|29-jul-15
|Argentina
|30-jul-15
|2016
|Eurocopa
|Portugal
|06-jul-16
|Francia
|07-jul-16
|2016
|Copa América
|Chile
|22-jun-16
|Argentina
|21-jun-16
|2017
|Copa Oro
|Estados Unidos
|22-jul-17
|Jamaica
|23-jul-17
|2018
|Mundial
|Francia
|10-jul-18
|Croacia
|11-jul-18
|2019
|Copa Oro
|México
|02-jul-19
|Estados Unidos
|03-jul-19
|2019
|Copa América
|Brasil
|02-jul-19
|Perú
|03-jul-19
|2021
|Eurocopa
|Italia
|06-jul-21
|Inglaterra
|07-jul-21
|2021
|Copa América
|Argentina
|06-jul-21
|Brasil
|05-jul-21
|2022
|Mundial
|Argentina
|13-dic-22
|Francia
|14-dic-22
|2024
|Eurocopa
|España
|09-jul-24
|Inglaterra
|10-jul-24
|2024
|Copa América
|Argentina
|09-jul-21
|Colombia
|10-jul-21
Las prórrogas aumentan el desgaste de Argentina
Además de estas cuestiones históricas, Argentina llega con más desgaste que España para la final de este Mundial. Los de Scaloni comenzaron su participación un día después que España (los dirigidos por Luis de la Fuente jugaron su primer partido al mediodía del 15 de junio, mientras que la albiceleste debutó la noche del 16). Toda la primera ronda jugaron un día después que su rival de la final, y en las rondas de eliminación sumaron minutos extra en cancha.
Si bien Portugal y Bélgica llevaron al límite a La Roja, España resolvió sus cuatro partidos de eliminación directa en tiempo regular; Argentina, no. La vigente campeona del mundo se fue al suplementario en dieciseisavos ante Cabo Verde y en cuartos ante Suiza, y en cada uno de los cuatro partidos jugaron 24 horas después que la selección española. Una hora extra de juego y menos descanso para una selección que no es exactamente joven, con cinco titulares que tienen más de 30 años (Tagliafico, Dibu Martínez, Messi, De Paul y Paredes), aunque la sala de máquinas en el centro del campo sea más joven (Alexis Mac Allister y Enzo Fernández tienen 27 y 25). En España son más jóvenes: los titulares de mayor edad tienen 32 (Laporte) y 30 (Fabián Ruiz, quien fue suplente en la primera ronda).