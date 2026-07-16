Un enemigo histórico que Argentina tendrá que vencer en la final del Mundial: el cansancio

La historia de los últimos torneos favorece al equipo que llega con descanso extra. La albiceleste buscará ser el primer equipo que gana el Mundial tras jugar la segunda semifinal

Argentina tendrá menos descanso que España previo a la final del Mundial | Reuters

Por segunda vez en su historia, la selección española jugará la final de la Copa del Mundo tras superar el martes a Francia en semifinales. Su rival será Argentina, que llega con un hándicap en contra: tener menos descanso.

Desde 1990, el Mundial dividió los días en que disputa las semifinales. El descanso no importó en un principio, ya que cinco de los seis campeones jugaron un día después (la excepción fue Italia en 2006). El último en coronarse así fue, curiosamente, España en Sudáfrica 2010. La historia ha cambiado en múltiples torneos.

Considerando las últimas ediciones del Mundial, la Eurocopa y la Copa América, solo hay dos equipos que salieron campeón pese a tener menos descanso. Ambas llegaron en la Copa América: Chile en 2016 y Argentina en la edición que lo cambió todo, en 2021 en Maracaná. Si sumamos a la Copa Oro, partió sus semifinales par de veces, 13 de los 15 campeones lo hicieron tras tener 24 horas más de descanso.

Año Torneo Campeón Fecha semi Subcampeón Fecha semi 2011 Copa América Uruguay 19-jul-11 Paraguay 20-jul-11 2012 Eurocopa España 27-jun-12 Italia 28-jun-12 2014 Mundial Alemania 08-jul-14 Argentina 09-jul-14 2015 Copa América Chile 29-jul-15 Argentina 30-jul-15 2016 Eurocopa Portugal 06-jul-16 Francia 07-jul-16 2016 Copa América Chile 22-jun-16 Argentina 21-jun-16 2017 Copa Oro Estados Unidos 22-jul-17 Jamaica 23-jul-17 2018 Mundial Francia 10-jul-18 Croacia 11-jul-18 2019 Copa Oro México 02-jul-19 Estados Unidos 03-jul-19 2019 Copa América Brasil 02-jul-19 Perú 03-jul-19 2021 Eurocopa Italia 06-jul-21 Inglaterra 07-jul-21 2021 Copa América Argentina 06-jul-21 Brasil 05-jul-21 2022 Mundial Argentina 13-dic-22 Francia 14-dic-22 2024 Eurocopa España 09-jul-24 Inglaterra 10-jul-24 2024 Copa América Argentina 09-jul-21 Colombia 10-jul-21

Las prórrogas aumentan el desgaste de Argentina

Además de estas cuestiones históricas, Argentina llega con más desgaste que España para la final de este Mundial. Los de Scaloni comenzaron su participación un día después que España (los dirigidos por Luis de la Fuente jugaron su primer partido al mediodía del 15 de junio, mientras que la albiceleste debutó la noche del 16). Toda la primera ronda jugaron un día después que su rival de la final, y en las rondas de eliminación sumaron minutos extra en cancha.

Si bien Portugal y Bélgica llevaron al límite a La Roja, España resolvió sus cuatro partidos de eliminación directa en tiempo regular; Argentina, no. La vigente campeona del mundo se fue al suplementario en dieciseisavos ante Cabo Verde y en cuartos ante Suiza, y en cada uno de los cuatro partidos jugaron 24 horas después que la selección española. Una hora extra de juego y menos descanso para una selección que no es exactamente joven, con cinco titulares que tienen más de 30 años (Tagliafico, Dibu Martínez, Messi, De Paul y Paredes), aunque la sala de máquinas en el centro del campo sea más joven (Alexis Mac Allister y Enzo Fernández tienen 27 y 25). En España son más jóvenes: los titulares de mayor edad tienen 32 (Laporte) y 30 (Fabián Ruiz, quien fue suplente en la primera ronda).

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