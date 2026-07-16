La maldición de México vuelve a cumplirse: ningún verdugo del Tricolor fue campeón del Mundial

El conjunto inglés venció 3-2 a México en los octavos de final, posteriormente cayó 2-1 ante Argentina y perdió la posibilidad de disputar el título

El dato mundialista que condenó a Inglaterra después de eliminar a México | REUTERS

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 extendió una estadística que acompaña a México desde hace más de medio siglo. Ninguna selección que dejó fuera al Tricolor en una ronda de eliminación directa terminó coronándose campeona de esa misma Copa del Mundo. El conjunto inglés venció 3-2 a México en los octavos de final, pero posteriormente cayó 2-1 ante Argentina y perdió la posibilidad de disputar el título.

El dato abarca todas las participaciones en las que México superó la primera fase y posteriormente quedó eliminado. Desde Italia en 1970 hasta Inglaterra en 2026, diez selecciones terminaron con el recorrido mexicano y ninguna levantó el trofeo. Algunas alcanzaron la final, otras se despidieron en semifinales y varias quedaron eliminadas inmediatamente en la siguiente ronda.

La historia comenzó durante el Mundial de México 1970, cuando el equipo nacional disputó por primera vez una fase de eliminación directa. Italia remontó y venció 4-1 al Tricolor en los cuartos de final, pero no pudo completar su camino hacia el campeonato. La Azzurra avanzó hasta la final y perdió 4-1 ante el Brasil de Pelé en el Estadio Azteca.

El antecedente volvió a presentarse en México 1986. Alemania Federal eliminó al conjunto dirigido por Bora Milutinovic mediante una tanda de penaltis en los cuartos de final, después de que el encuentro terminara sin goles durante el tiempo reglamentario y la prórroga. Los alemanes llegaron hasta la definición del campeonato, pero Argentina los derrotó 3-2.

La racha adquirió continuidad a partir de Estados Unidos 1994, cuando México comenzó una serie de siete eliminaciones consecutivas en octavos de final. Bulgaria superó al Tri en penaltis en 1994, pero acabó en el cuarto lugar; Alemania lo derrotó en 1998 y después fue eliminada por Croacia en cuartos. Ninguno de los dos equipos pudo acercarse al título después de enfrentar a la selección mexicana.

En Corea Japón 2002, Estados Unidos firmó una de las derrotas más dolorosas para México al imponerse 2-0 en Jeonju. El conjunto estadounidense alcanzó los cuartos de final, donde perdió por la mínima ante Alemania. Cuatro años después, Argentina eliminó 2-1 al Tricolor en tiempo extra gracias al gol de Maxi Rodríguez, pero cayó en penaltis frente a los alemanes en la siguiente fase.

Argentina volvió a ser el verdugo mexicano en Sudáfrica 2010, esta vez con una victoria de 3-1 en los octavos de final. Sin embargo, su aspiración al campeonato terminó nuevamente en cuartos, donde Alemania la goleó 4-0. El resultado mantuvo una tendencia en la que el rival que eliminaba al Tri tampoco conseguía ganar su siguiente encuentro mundialista.

Países Bajos fue quien llegó más lejos entre los verdugos recientes. La selección neerlandesa remontó a México en los minutos finales de los octavos de Brasil 2014, con el penalti sobre Arjen Robben como una de las jugadas más discutidas en la historia del Tricolor. Después superó a Costa Rica, pero perdió la semifinal contra Argentina y terminó el torneo en tercer lugar.

México perdió ante Países Bajos en 2014 | Imago7

En Rusia 2018, Brasil se impuso 2-0 a México con anotaciones de Neymar y Roberto Firmino. La Verdeamarela parecía contar con argumentos para disputar el campeonato, pero Bélgica la eliminó 2-1 en los cuartos de final. México no alcanzó la fase eliminatoria en Qatar 2022, por lo que aquella edición no forma parte de esta secuencia.

El Mundial 2026 agregó a Inglaterra a la lista. Los Tres Leones derrotaron 3-2 al equipo de Javier Aguirre en el Estadio Azteca, en un partido en el que México generó más llegadas, pero pagó sus errores defensivos y la contundencia inglesa. Inglaterra avanzó posteriormente ante Noruega, aunque su recorrido terminó en semifinales con la remontada argentina encabezada por Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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