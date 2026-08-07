Aremi Fuentes conquista dos medallas de plata en la halterofilia de Santo Domingo 2026

La medallista olímpica de bronce en Tokyo 2020 terminó segunda en arranque y envión de los 77 kg, solo detrás de la colombiana Mari Sánchez

Aremi Fuentes volvió a subir al podio internacional. La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 conquistó dos medallas de plata en la categoría de los 77 kilogramos durante la jornada de halterofilia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, confirmando que se mantiene entre las principales referentes de la disciplina en la región.

La chiapaneca afrontó la competencia en una nueva categoría de peso y bajo la dirección de un nuevo entrenador. Comenzó su participación con una actuación sólida en el arranque, donde levantó 107 kilogramos para asegurar la medalla de plata. El oro quedó en manos de la colombiana Mari Sánchez, con 112 kg, mientras que la dominicana Daiana Serrano completó el podio con 106.

La mayor tensión llegó en el envión. Fuentes solicitó 133 kilogramos desde el inicio, pero falló sus dos primeros intentos y quedó obligada a concretar el tercero para registrar una marca válida. De no conseguirlo, habría quedado sin clasificación en esa modalidad.

Con toda la presión encima, la mexicana respondió en el momento decisivo. En su último intento logró completar el levantamiento de 133 kilogramos para asegurar su segunda medalla de plata de la jornada. Sánchez volvió a quedarse con el oro gracias a un levantamiento de 140 kg, mientras que Serrano repitió el bronce con 130.

“Es mi segunda competencia internacional en esta categoría. Hoy no salió una competencia que en lo personal me dejara satisfecha, pero se logró el último movimiento y ya corregiré unos detalles para no volverlos a cometer. Contenta de sumarle dos platas al país”, declaró Fuentes tras la competencia.

La colombiana Mari Sánchez, subcampeona olímpica de Paris 2024, confirmó su condición de favorita al dominar ambas modalidades con una actuación consistente de principio a fin. Además de ganar el arranque y el envión, cerró la jornada con un total de 252 kilogramos.

Fuentes finalizó con un total de 240 kilogramos, producto de sus 107 en arranque y 133 en envión y Serrano terminó con 236.

México suma más medallas en halterofilia

Jonathan Ramos sumó dos medallas de plata. El mexicano registró 155 kilogramos en el arranque para ocupar el segundo lugar y posteriormente levantó 196 kilogramos en el envión, resultado con el que volvió a quedarse con la segunda posición.

Por su parte, Emmy González consiguió dos medallas de bronce durante su participación. La mexicana levantó 106 kilogramos en el arranque y posteriormente registró 130 kilogramos en el envión, resultados que le permitieron subir al podio en ambas pruebas y cerrar su participación en Santo Domingo 2026 con dos preseas.

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