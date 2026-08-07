México Femenil conquista el oro en penaltis ante Colombia y se proclama tetracampeón de los Centroamericanos

Nicole Pérez, Natalia Colín, Valerie Vargas y Allison Veloz acertaron sus cobros para darle el oro a México

La selección mexicana femenil conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos tras imponerse 4-2 a Colombia en la tanda de penaltis, luego de empatar 1-1 después de 120 minutos de juego. El conjunto tricolor rescató el empate en la última jugada del segundo tiempo extra y posteriormente se impuso desde los once pasos para conseguir su cuarto título consecutivo en la competencia regional.

Durante los 90 minutos reglamentarios, ambos equipos generaron oportunidades, aunque sin contundencia frente al arco. México tuvo aproximaciones con Nicole Pérez, Mayalu Rausch, Andrea Frías, Ana Mendoza y Valerie Vargas, mientras que Colombia respondió con intentos de Kelly Ibargüen, Mariana Muñoz y Melissa Moreno. Las dos guardametas respondieron cuando fueron exigidas y mantuvieron el empate sin anotaciones. Las alarmas se encendieron para las aztecas, luego de que en los primeros minutos Karol Bernal salió de cambio por una lesión, dándole su lugar a Diana Guatemala.

En la segunda mitad, Colombia adelantó líneas y volvió a exigir a la defensa mexicana con disparos de Muñoz, Ibargüen y Sara Martínez. El cuadro nacional respondió con intentos de Andrea Frías, Natalia Coury, Ana Mendoza y Lourdes Bosch, pero el marcador permaneció sin movimiento y la final se extendió al alargue.

El desgaste físico comenzó a reflejarse en el tiempo extra, aunque Colombia encontró la ventaja en el segundo periodo suplementario. Ingrid Guerra recibió el balón dentro del área y definió con un disparo cruzado para vencer a la arquera mexicana y colocar el 1-0 cuando el encuentro se acercaba a su desenlace.

Cuando parecía que el oro se escapaba, México encontró una última oportunidad. En el minuto 124, Ana Mendoza apareció para marcar el 1-1 y mantener con vida al conjunto tricolor, enviando la definición de la medalla de oro a la tanda de penaltis con un gol en la última acción del partido.

La serie desde los once pasos comenzó con el acierto de María Carvajal para Colombia, pero Nicole Pérez respondió de inmediato para México. En la segunda ronda, Ingrid Guerra estrelló su disparo en el travesaño y Natalia Colín aprovechó para darle ventaja al conjunto mexicano.

La diferencia aumentó cuando la arquera mexicana atajó el penalti de Kelly Ibargüen. Valerie Vargas convirtió el tercer cobro del Tricolor para colocar el 3-1 parcial. María Víafara descontó para Colombia y mantuvo con vida a su selección, aunque Allison Veloz ejecutó el cuarto penalti de México y selló el triunfo por 4-2.

Con la victoria en la tanda de penaltis, la selección mexicana femenil revalidó el título de los Juegos Centroamericanos, conquistó la medalla de oro y se proclamó tetracampeona de la competencia regional, tras una final que se definió hasta el último cobro.

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