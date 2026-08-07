Gabriel Milito defiende a Chivas de las críticas: “Nosotros vemos el fútbol con otros intereses”

El técnico del Rebaño respaldó a sus jugadores, pidió paciencia tras el empate ante LAFC y criticó el enfoque de analistas y medios

Gabriel Milito salió endefensa de sus futbolistas y lanzó una crítica hacia la forma en que exentrenadores, exjugadores y algunos medios analizan el deporte en la actualidad. De cara al duelo ante FC Dallas en la Leagues Cup, el entrenador de Chivas aseguró que, mientras su cuerpo técnico está enfocado en el rendimiento deportivo, muchos análisis externos responden a otros intereses.

“Yo voy a defender siempre a mis jugadores cuando son criticados de manera injusta. Si tiene que haber una crítica, primero debe ser para el entrenador. Hay que tener un poco más de paciencia y tranquilidad”, señaló.

El estratega argentino pidió calma después del empate frente a LAFC y la derrota en la tanda de penales que le costó al Guadalajara el punto extra, insistiendo en que las críticas hacia el plantel han sido desproporcionadas. Aunque reconoció que entiende la presión que rodea a un club como Chivas, donde cada resultado genera una fuerte repercusión mediática, sostuvo que su evaluación del equipo no puede limitarse únicamente al marcador.

“Para mí el fútbol es un deporte, no lo veo como un negocio.Analizo los resultados, por supuesto que juego para ganar,pero también analizo el rendimiento. No es lo mismo empatar jugando mal y siendo superado, que empatar siendo superior”, explicó.

El técnico argentino pidió paciencia con el inicio irregular del Rebaño | Imago 7

El técnico rojiblanco también cuestionó el papel de quienes hoy ejercen como comentaristas o analistas, al considerar que muchos olvidan cómo reaccionaban cuando ellos mismos recibían críticas durante sus carreras.

“Para los analistas, si Chivas empata es noticia y si empata dos seguidos, es más noticia; tienen que hablar y generar A nosotros nos interesa lo deportivo y muchas veces el periodista tiene intereses que tienen que ver con el negocio. No solamente los periodistas, también los exentrenadores que se molestaban cuando los criticaban; ahora les gusta criticar en un plató de televisión y, peor, los exjugadores, que les molestaban las críticas y ahora van y se sientan en un plató a criticar a sus colegas”, dijo.

Con un punto en su primer compromiso de la Leagues Cup, Chivas está obligado a conseguir un triunfo este sábado frente al FC Dallas para mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Milito reconoció la dificultad del reto, pero aseguró que el Guadalajara afrontará el encuentro con la convicción de quedarse con la victoria.

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