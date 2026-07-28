Oro y plata para Colombia: Clara Guerrero y Juliana Franco se lucen en bolos dobles
La delegación colombiana de los bolos le ha dado 6 medallas al país en lo que va de los juegos.
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Siguen las alegrías para Colombia en los bolos. Este martes 28 de julio en la modalidad de dobles femenino la delegación ‘cafetera’ hizo doblete, ya que Clara Guerrero y Juliana Franco se reportaron con oro, Juliana Botero y María José Rodríguez se quedaron con la plata; el bronce fue para Sarah Sanes y Zorani Reyes de Puerto Rico.
Resultados de los bolos dobles femenino
Colombia – Oro | Clara Guerrero y Juliana Franco | 2.691 puntos.
- Primer turno – Clara Guerrero: 193.
- Primer turno – Juliana Franco: 201.
- Segundo turno – Clara Guerrero: 179.
- Segundo turno – Juliana Franco: 199.
- Tercer turno – Clara Guerrero: 237.
- Tercer turno – Juliana Franco: 207.
- Cuarto turno – Clara Guerrero: 277.
- Cuarto turno – Juliana Franco: 237.
- Quinto turno – Clara Guerrero: 192.
- Quinto turno – Juliana Franco: 257.
- Sexto turno – Clara Guerrero: 212.
- Sexto turno – Juliana Franco: 300.
Colombia – plata | Juliana Botero y María José Rodríguez | 2.655 puntos.
La delegación colombiana de los bolos confirma su gran momento en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ya que Óscar Rodríguez y María José Rodríguez ya se habían reportado anteriormente con oros en sencillos, Juliana Botero con una plata y Clara Guerrero con un bronce, para un total de 6 medallas para la ‘Tricolor’ en esta disciplina.