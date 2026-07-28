Oro y plata para Colombia: Clara Guerrero y Juliana Franco se lucen en bolos dobles

Publicado por Nelson Rivera

La delegación colombiana de los bolos le ha dado 6 medallas al país en lo que va de los juegos.

Clara Guerrero Bolos
Clara Guerrero, bolos colombiana/ @MinDeporteCol

Siguen las alegrías para Colombia en los bolos. Este martes 28 de julio en la modalidad de dobles femenino la delegación ‘cafetera’ hizo doblete, ya que Clara Guerrero y Juliana Franco se reportaron con oro, Juliana Botero y María José Rodríguez se quedaron con la plata; el bronce fue para Sarah Sanes y Zorani Reyes de Puerto Rico.

Resultados de los bolos dobles femenino

Colombia – Oro | Clara Guerrero y Juliana Franco | 2.691 puntos.

  • Primer turno – Clara Guerrero: 193.
  • Primer turno – Juliana Franco: 201.
  • Segundo turno – Clara Guerrero: 179.
  • Segundo turno – Juliana Franco: 199.
  • Tercer turno – Clara Guerrero: 237.
  • Tercer turno – Juliana Franco: 207.
  • Cuarto turno – Clara Guerrero: 277.
  • Cuarto turno – Juliana Franco: 237.
  • Quinto turno – Clara Guerrero: 192.
  • Quinto turno – Juliana Franco: 257.
  • Sexto turno – Clara Guerrero: 212.
  • Sexto turno – Juliana Franco: 300.

Colombia – plata | Juliana Botero y María José Rodríguez | 2.655 puntos.

La delegación colombiana de los bolos confirma su gran momento en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ya que Óscar Rodríguez y María José Rodríguez ya se habían reportado anteriormente con oros en sencillos, Juliana Botero con una plata y Clara Guerrero con un bronce, para un total de 6 medallas para la ‘Tricolor’ en esta disciplina.

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