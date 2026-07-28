El UAE Team revela: Isaac del Toro tendrá la posibilidad de liderar al equipo en el futuro

Joxean Fernández ‘Matxín’ explicó que el mexicano se ha ganado el respeto del equipo debido a su compañerismo

Isaac del Toro será el líder del UAE Team. | Reuters.

Isaac del Toro no solamente conquistó un lugar en el podio del Tour de Francia, también consiguió que miles de aficionados mexicanos siguieran cada una de sus actuaciones en Europa. Para Joxean Fernández ‘Matxín’, team manager del UAE Team Emirates, la dimensión alcanzada por el ciclista bajacaliforniano se refleja en la cantidad de banderas nacionales que acompañaron su recorrido desde las primeras etapas.

En entrevista con Claro Sports por W Radio, Matxín aseguró que Del Toro ha logrado movilizar a un país y acercar a una nueva generación al ciclismo. El directivo destacó que la presencia de aficionados mexicanos se volvió constante durante la competencia y consideró que el corredor ya representa una parte importante de la identidad deportiva de México.

“Lo que más me impacta es la magnitud de todo lo que ha conseguido Isaac, todo lo que ha hecho a través de un país. Mover a un país, mover aficionados y ver desde el primer día prácticamente la misma cantidad de banderas mexicanas”, señaló el integrante del equipo UAE.

El mensaje que inició la historia entre Matxín e Isaac del Toro

Matxín también recordó que su primer acercamiento con Isaac del Toro ocurrió mediante mensajes privados en redes sociales. El mexicano buscó su opinión antes de viajar a Europa para participar en pruebas de ciclocross, una decisión que llamó la atención del directivo por el riesgo y la determinación que implicaba competir lejos de casa.

“Que un corredor mexicano fuera a competir en ciclocross ya era algo que llamaba la atención. Tenías que tener coraje y esa valentía me impactó”, recordó Matxín, quien reconoció que el trabajo previo permitió que el equipo se adelantara a otras organizaciones interesadas en contratarlo.

La caída que puso en duda su futuro como ciclista

El camino hacia el máximo nivel estuvo acompañado por momentos complicados. Matxín recordó la caída que sufrió Isaac del Toro durante su etapa de formación en Europa, cuando permaneció hospitalizado lejos de su familia debido a una lesión que generó dudas sobre su continuidad en el deporte. El integrante del UAE explicó que la distancia representa uno de los principales obstáculos para los ciclistas latinoamericanos, debido a que una parte considerable de las competencias y los procesos de formación se desarrolla en Europa.

“Cuando tienes problemas tan severos, por la cabeza pasan cosas negativas: si puedes volver a competir, si puedes ser competitivo o si todavía puedes ser ciclista. Creo que se mantuvo firme”, afirmó Matxín.

El compañerismo que le abrió un espacio en el UAE

Matxín identificó el manejo de los tiempos de carrera como una de las principales virtudes deportivas del mexicano. Sin embargo, aseguró que su comportamiento dentro del equipo fue determinante para ganarse la confianza de sus compañeros y obtener nuevas oportunidades. Del Toro aceptó trabajar para ciclistas como Tadej Pogacar y Juan Ayuso, incluso en jornadas en las que tenía condiciones para buscar un resultado individual. Esa disposición, según Matxín, confirmó que el mexicano entiende la importancia del trabajo colectivo antes de reclamar un papel principal.

“Ha demostrado que es buena persona, tiene buen corazón y sabe trabajar en equipo. Siendo un corredor capaz de estar con los mejores, ha ayudado a cualquier compañero antes que pensar en sí mismo”, explicó.

El directivo sostuvo que esas acciones le permitieron ganarse el respeto del plantel. Además, trabajar para otros corredores ayudó al mexicano a conocer desde dentro la forma en la que se construyen las victorias y a demostrar que también podía competir al nivel de los líderes.

Isaac del Toro tendrá oportunidades como líder

Sobre la posibilidad de que Del Toro encabece al UAE Team Emirates en una gran vuelta, Matxín señaló que su calendario seguirá teniendo un valor importante para el equipo. Recordó que el mexicano tuvo la posibilidad de afrontar el Giro de Italia como líder, pero eligió participar en el Tour de Francia. Para Matxín, esa decisión mostró la inteligencia del ciclista para determinar qué competencia podía favorecer su desarrollo. Aunque el equipo cuenta con varias figuras, aseguró que Isaac ya es uno de los mejores corredores del mundo y tendrá un papel relevante en las pruebas que dispute.

El directivo también mencionó que México cuenta con jóvenes que han comenzado a obtener resultados en Europa y destacó el trabajo realizado por proyectos como el Monex. No obstante, la trayectoria de Del Toro ya representa una referencia para quienes buscan continuar su formación fuera del país.

La historia entre Isaac del Toro y el UAE comenzó con un intercambio de mensajes y una muestra de valentía. Años después, el mexicano se convirtió en una pieza importante del equipo, alcanzó el podio del Tour de Francia y logró que las banderas nacionales acompañaran su recorrido por las carreteras europeas.

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