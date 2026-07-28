Romina Hinojosa hará historia como la primera mexicana en el Tour de Francia femenil

La ciclista tamaulipeca competirá con Lotto-Intermarché del 1 al 9 de agosto en nueve etapas entre Suiza y Francia, con el Mont Ventoux como reto central

Romina Hinojosa abre camino para México | romina_hinojosa02

Romina Hinojosa abrirá un nuevo capítulo para el ciclismo mexicano. La corredora de 23 años fue incluida por Lotto-Intermarché Ladies en su formación para el Tour de Francia femenil 2026, por lo que se convertirá en la primera mexicana en tomar la salida de la competencia en su edición moderna.

La presencia de Hinojosa en la carrera representa un logro construido a partir de su propio recorrido dentro del ciclismo profesional. Originaria de Tampico, Tamaulipas, nació el 30 de noviembre de 2002 y forma parte del equipo belga Lotto-Intermarché Ladies, registrado en la categoría UCI Women’s ProTeam.

Su convocatoria también amplía la representación de las mujeres mexicanas en las pruebas de ruta con mayor exposición internacional. Hasta ahora, ninguna ciclista del país había disputado esta versión del Tour de France Femmes, que comenzó en 2022 y reúne cada temporada a algunas de las principales corredoras y estructuras del pelotón.

El significado de su participación no dependerá únicamente del lugar que consiga en la clasificación. Llegar a la salida en Lausana permite colocar a una ciclista mexicana dentro de un escenario que durante años ofreció pocas oportunidades para las representantes nacionales y puede convertirse en una referencia para niñas y jóvenes que buscan desarrollarse en este deporte.

Romina Hinojosa afrontará nueve etapas con Lotto-Intermarché

Hinojosa integrará la alineación de Lotto-Intermarché junto a Sandrine Tas, Sterre Vervloet, Dina Boels, Marieke Meert, Linda Riedmann y Elisabeth Ebras. La formación combina corredoras con cualidades para el terreno llano, las jornadas quebradas, la contrarreloj y la montaña.

El Tour de Francia femenil 2026 se disputará del 1 al 9 de agosto, con un recorrido de 1,175 kilómetros entre Suiza y Francia. La organización programó tres etapas llanas, tres accidentadas, dos de montaña y una contrarreloj individual, con 154 participantes distribuidas en 22 equipos.

La primera etapa se correrá el 1 de agosto con salida y meta en Lausana, sobre 138 kilómetros. Un día después, el pelotón recorrerá 147.9 kilómetros entre Aigle y Ginebra, mientras que el 3 de agosto se disputará la primera jornada accidentada, de Ginebra a Poligny, con 156.5 kilómetros.

El 4 de agosto llegará una contrarreloj individual de 21 kilómetros entre Gevrey-Chambertin y Dijon. La quinta etapa unirá Mâcon con Belleville-en-Beaujolais sobre 140 kilómetros, mientras que la sexta llevará a las corredoras de Montbrison a Tournon-sur-Rhône en un trayecto de 153.4 kilómetros.

El Mont Ventoux marcará el momento central del recorrido

La etapa siete, programada para el 7 de agosto, será uno de los mayores desafíos de la carrera. El recorrido de 146.8 kilómetros comenzará en La Voulte-sur-Rhône y terminará en el Mont Ventoux, a 1,910 metros de altitud, después de una jornada con 3,565 metros de desnivel.

El 8 de agosto se disputará la etapa más larga, entre Sisteron y Niza, con 171.9 kilómetros. La competencia terminará el día 9 con una jornada de montaña de 99.2 kilómetros, con salida y llegada en Niza, que ofrecerá la última oportunidad para modificar la clasificación general.

Hinojosa llegará a Francia después de acumular experiencia en el calendario europeo y de competir en pruebas de diferentes perfiles. Durante 2026 tomó parte en carreras como la Vuelta a Portugal Femenina, el Tour de Polonia y varias competencias del calendario belga y francés.

Su participación permitirá que la bandera de México aparezca por primera vez junto al nombre de una corredora en la salida del Tour de France femenil. Además de afrontar el reto deportivo, Romina Hinojosa tendrá la posibilidad de abrir un camino para otras ciclistas mexicanas que buscan llegar al pelotón profesional y competir en las pruebas principales del calendario internacional.

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