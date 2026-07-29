¡El ciclismo mexicano aumenta la cosecha de oros en los Juegos Centroamericanos 2026!

Ricardo Peña ganó un oro en omnium varonil y Lux Gaxiola obtuvo una plata en la prueba de sprint femenil dentro del ciclismo de pista en Santo Domingo 2026

Ricardo Peña ganó un oro en omnium varonil | X:@conadeoficial

México vivió otra jornada redonda en el ciclismo de pista de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de conquistar tres medallas en el Velódromo Juan Pablo Duarte este miércoles 29 de julio. Ricardo Peña se proclamó campeón del omnium varonil, Luz Daniela Gaxiola obtuvo la plata en la prueba de sprint individual y Yuli Verdugo completó la cosecha nacional con el bronce en la misma prueba, lo que confirmó el dominio del representativo tricolor en una de las disciplinas más fuertes de la delegación.

Ricardo Peña confirmó el gran momento que atraviesa al conquistar la medalla de oro en el omnium individual varonil con 140 puntos, resultado suficiente para superar al cubano Ricardo Delgado, quien terminó con 135 unidades, mientras que el trinitense Akil Campbell se quedó con el bronce al sumar 132. El pedalista azteca aseguró el primer lugar de la clasificación general tras una actuación sólida durante toda la competencia y administró la ventaja en la carrera por puntos para sellar un nuevo título centroamericano.

El campeón mexicano llegó a esta prueba con la confianza por las nubes después de conquistar la medalla de plata en la persecución por equipos el pasado lunes junto a Ignacio Prado, Sebastián Ruiz y Ulises Castillo, únicamente por detrás de Colombia. Además, el olímpico en Paris 2024 ratificó el nivel que mostró meses atrás en la American Track Cup de Santiago de Chile, certamen en el que obtuvo los primeros lugares en las pruebas por puntos, eliminación y Madison para consolidarse como uno de los mejores fondistas del continente.

En la prueba de sprint individual femenil, Luz Daniela Gaxiola incrementó su legado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al quedarse con la medalla de plata. La sinaloense disputó la final ante la colombiana Stefany Cuadrado, quien ganó las dos mangas por estrechos márgenes de 0.064 y 0.050 segundos para adjudicarse el oro. El bronce correspondió a la también mexicana Yuli Verdugo, quien derrotó en dos carreras a Marie-louisa Drouode, representante de Guadalupe.

La experimentada velocista mexicana afrontó la jornada en un extraordinario estado de forma después de conquistar el oro en la velocidad por equipos femenil junto a Jessica Salazar y Yuli Verdugo, con un registro de 1:05.996 que superó a Colombia. Gaxiola, doble olímpica tras sus participaciones en Tokyo 2020 y Paris 2024, además de subcampeona mundial en velocidad por equipos, afronta sus quintos Juegos Centroamericanos con el objetivo de ampliar su colección de títulos regionales.

Con el oro de Ricardo Peña, la plata de Luz Daniela Gaxiola y el bronce de Yuli Verdugo, México firmó otra jornada destacada sobre la pista dominicana y reafirmó su protagonismo en el ciclismo de la región. Los resultados fortalecen la cosecha tricolor en Santo Domingo 2026 y mantienen a sus principales figuras como referentes rumbo a las pruebas restantes del programa, con aspiraciones de continuar en lo más alto del medallero.

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