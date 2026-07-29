Alejandra Valencia y Matías Grande lideran el cierre dorado de México en tiro con arco

México ganó tres oros, una plata y un bronce en la última jornada del recurvo para cerrar Santo Domingo 2026 con 12 medallas

Ale Valencia y Matías Grande aumentaron la cosecha mexicana | @COM_Mexico

Alejandra Valencia y Matías Grande encabezaron la actuación de México en el sexto y último día del tiro con arco de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La delegación nacional obtuvo este miércoles 29 de julio tres medallas de oro, una de plata y una de bronce en las pruebas de recurvo, resultados que elevaron su cosecha total a 12 preseas.

El primer título del día llegó en la modalidad de equipo mixto, donde Valencia y Grande derrotaron 6-0 a los colombianos Ana María Rendón y Santiago Arcila. La pareja mexicana ganó los tres sets con marcadores de 38-34, 37-36 y 40-35 para quedarse con la medalla de oro sin ceder puntos en la final.

México tomó ventaja desde el primer set y aprovechó los errores de Colombia en sus últimas flechas. En el tercer parcial, Valencia y Grande registraron cuatro tiros de 10 para completar una serie de 40 puntos, mientras Rendón y Arcila cerraron con 35. El set perfecto confirmó el primer oro mexicano de la jornada.

Alejandra Valencia repite la hazaña de San Salvador 2023

Valencia volvió a subir al primer lugar del podio en la final individual femenil, en la que se enfrentó a Ana Paula Vázquez. La sonorense ganó 6-2 con parciales de 28-24, 28-26, 27-29 y 27-26, por lo que México aseguró oro y plata en una prueba cuyas semifinales también contaron con Ángela Ruiz.

Vázquez reaccionó en el tercer set con una serie de 10, 9 y 10, pero Valencia resolvió el cuarto episodio con un 10, un 8 y un 9. Con este resultado, la arquera sonorense terminó Santo Domingo 2026 con tres medallas de oro (igualando lo hecho en San Salvador 2023), después de ganar también la prueba femenil por equipos junto a Vázquez y Ruiz el 25 de julio.

Ángela Ruiz quedó fuera del podio tras perder 6-4 frente a la colombiana Ana María Rendón en el duelo por el bronce. El enfrentamiento llegó empatado 4-4 al quinto set, donde Rendón registró 29 puntos y la mexicana terminó con 24, por lo que no fue posible completar el podio tricolor en el recurvo individual femenil.

Matías Grande encabeza el podio; Raúl Rodríguez se cuelga el bronce

Matías Grande consiguió el tercer oro mexicano del día al superar 6-4 al colombiano Jorge Enríquez en la final individual varonil. El mexicano perdió el primero y el tercer set, pero ganó el segundo y el cuarto para colocar el acumulado 4-4 y llevar la definición hasta el quinto parcial.

En el set definitivo, Grande comenzó con un 9, continuó con un 10 y cerró con otro 9 para sumar 28 puntos. Enríquez necesitaba un 10 en su última flecha para forzar el desempate, pero registró un 8 y terminó con 26. El resultado permitió al mexicano agregar el oro individual al conseguido previamente en el equipo mixto, así como al obtenido en la prueba varonil por equipos hace cuatro días.

Raúl Rodríguez completó la cosecha del día con el bronce individual varonil tras vencer 6-5 al cubano Hugo Franco en un shoot-off. México cerró los seis días del tiro con arco con cinco oros, cinco platas y dos bronces: los títulos llegaron en los equipos femenil y varonil de recurvo, el equipo mixto y las pruebas individuales de Valencia y Grande.

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