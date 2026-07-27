Iker Casas conquista el oro y encabeza las cinco medallas de México en taekwondo

La delegación mexicana sumó un oro, dos platas y dos bronces durante la jornada de este lunes en Santo Domingo 2026

Iker Casas, campeón en la final de -80 kg varonil | Juegos Centroamericanos

México obtuvo cinco medallas en el taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 durante la jornada de este lunes 27 de julio. La cosecha quedó integrada por un oro, dos platas y dos bronces, con Iker Casas como campeón de la categoría varonil de -80 kilogramos.

Casas aseguró su lugar en la final después de vencer 2-0 al cubano Kelvin Calderón en las semifinales. En el combate por el título enfrentó al colombiano Miguel Trejos y se llevó el primer round por 6-1, resultado construido con tres patadas al cuerpo de su rival.

El segundo episodio comenzó con ventaja de 4-0 para el mexicano, aunque Trejos respondió y remontó hasta ponerse 8-6. Casas recuperó el control con dos acciones consecutivas para colocar el marcador 10-8 y amplió la diferencia hasta 14-8. Dos salidas del área en los últimos segundos dieron puntos al cafetero, pero el originario del Estado de México cerró el round 14-10 y ganó la final 2-0.

Dos platas y dos bronces completan la cosecha del taekwondo

Karla Rodríguez consiguió la primera medalla de plata para México en la división femenil de -62 kilogramos. La mexicana avanzó a la final tras superar 2-0 a Isuangelis Soto, de Puerto Rico, con parciales de 14-0 y 19-3. En el combate por el oro cayó ante Jessica Lee, de Haití, quien se impuso 2-0 después de ganar los rounds por 1-0 y 9-0.

Leslie Soltero también terminó con la medalla plateada en los -67 kilogramos. La mexicana venció 2-0 a Jennifer Roldán, de El Salvador, en semifinales, pero perdió la final 2-1 frente a la cubana Anaisel León. Soltero ganó el primer round 4-2, cedió el segundo 6-0 y cayó el tercero 10-7 después de recibir una patada con giro al cuerpo en el último segundo.

Fabiola Villegas obtuvo el bronce en la categoría femenil de -57 kilogramos al derrotar 2-0 a la colombiana Luna Gallo. Villegas se llevó el primer round por 17-14 y el segundo por 9-0, después de haber perdido la semifinal ante Nishy Lindo, de Costa Rica, con parciales de 10-5 y 7-0.

José Nava sumó la segunda presea de bronce de la delegación mexicana en la división varonil de -74 kilogramos. El taekwondoín nacional venció 2-0 al haitiano Sean Laloan, con resultados de 8-0 y 11-8. En semifinales había caído 2-1 frente al dominicano Bernardo Pié, luego de tres rounds que terminaron 9-4, 8-8 y 10-3.

Con estos resultados, México cerró el día con presencia en cinco podios del Kyorugi: el oro de Iker Casas, las platas de Karla Rodríguez y Leslie Soltero, así como los bronces de Fabiola Villegas y José Nava. La actuación permitió a la delegación nacional ampliar su registro de medallas en Santo Domingo 2026.

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