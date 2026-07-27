Iker Casas conquista el oro y encabeza las cinco medallas de México en taekwondo

Publicado por Alan Osornio

La delegación mexicana sumó un oro, dos platas y dos bronces durante la jornada de este lunes en Santo Domingo 2026

México gana cinco medallas en taekwondo este lunes 27 de julio de 2026 en Juegos Centroamericanos
Iker Casas, campeón en la final de -80 kg varonil | Juegos Centroamericanos

México obtuvo cinco medallas en el taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 durante la jornada de este lunes 27 de julio. La cosecha quedó integrada por un oro, dos platas y dos bronces, con Iker Casas como campeón de la categoría varonil de -80 kilogramos.

Casas aseguró su lugar en la final después de vencer 2-0 al cubano Kelvin Calderón en las semifinales. En el combate por el título enfrentó al colombiano Miguel Trejos y se llevó el primer round por 6-1, resultado construido con tres patadas al cuerpo de su rival.

El segundo episodio comenzó con ventaja de 4-0 para el mexicano, aunque Trejos respondió y remontó hasta ponerse 8-6. Casas recuperó el control con dos acciones consecutivas para colocar el marcador 10-8 y amplió la diferencia hasta 14-8. Dos salidas del área en los últimos segundos dieron puntos al cafetero, pero el originario del Estado de México cerró el round 14-10 y ganó la final 2-0.

Dos platas y dos bronces completan la cosecha del taekwondo

Karla Rodríguez consiguió la primera medalla de plata para México en la división femenil de -62 kilogramos. La mexicana avanzó a la final tras superar 2-0 a Isuangelis Soto, de Puerto Rico, con parciales de 14-0 y 19-3. En el combate por el oro cayó ante Jessica Lee, de Haití, quien se impuso 2-0 después de ganar los rounds por 1-0 y 9-0.

Leslie Soltero también terminó con la medalla plateada en los -67 kilogramos. La mexicana venció 2-0 a Jennifer Roldán, de El Salvador, en semifinales, pero perdió la final 2-1 frente a la cubana Anaisel León. Soltero ganó el primer round 4-2, cedió el segundo 6-0 y cayó el tercero 10-7 después de recibir una patada con giro al cuerpo en el último segundo.

Fabiola Villegas obtuvo el bronce en la categoría femenil de -57 kilogramos al derrotar 2-0 a la colombiana Luna Gallo. Villegas se llevó el primer round por 17-14 y el segundo por 9-0, después de haber perdido la semifinal ante Nishy Lindo, de Costa Rica, con parciales de 10-5 y 7-0.

José Nava sumó la segunda presea de bronce de la delegación mexicana en la división varonil de -74 kilogramos. El taekwondoín nacional venció 2-0 al haitiano Sean Laloan, con resultados de 8-0 y 11-8. En semifinales había caído 2-1 frente al dominicano Bernardo Pié, luego de tres rounds que terminaron 9-4, 8-8 y 10-3.

Con estos resultados, México cerró el día con presencia en cinco podios del Kyorugi: el oro de Iker Casas, las platas de Karla Rodríguez y Leslie Soltero, así como los bronces de Fabiola Villegas y José Nava. La actuación permitió a la delegación nacional ampliar su registro de medallas en Santo Domingo 2026.

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