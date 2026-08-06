Osmar Olvera no teme a los chinos y va por el bicampeonato mundial

El clavadista mexicano regresó con tres oros de Santo Domingo 2026 y mantiene como gran objetivo convertirse en campeón olímpico

Osmar Olvera, el mejor clavadista del mundo. | Foto por MANAN VATSYAYANA / AFP

Osmar Olvera cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con tres medallas de oro y aseguró que disfrutó especialmente su primera experiencia en la competencia. El mexicano reconoció en entrevista para AS que arrastra una tendinopatía en ambas rodillas por los años de entrenamiento, aunque confía en que el trabajo de rehabilitación le permitirá continuar sin poner en riesgo su camino hacia Los angeles 2028.

El próximo reto será el Mundial de Clavados de 2027, seguido por los Juegos Panamericanos, competencias que otorgarán plazas olímpicas. Olvera pretende repetir el título mundial, conseguir los boletos para 2028 y volver a superar a los chinos Xie Siyi y Wang Zongyuan, a quienes ya venció en 2025. “Claro que les podría volver a ganar”, afirmó. LEE LA NOTA COMPLETA

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