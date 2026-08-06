¿Cómo quedaron los colombianos este miércoles 5 de agosto en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

Los deportistas colombianos siguen llenando de orgullo al país, para que la delegación se mantenga en la segunda posición del medallero general.

María Fernanda Murillo/ @PanamSports

Con actuaciones destacadas como la de María Fernanda Murillo, Jhancarlos González, Duván Ferrer, Héctor García, los deportistas del squash y varios profesionales más, Colombia volvió a firmar un gran día en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Una jornada más para mantenerse en la segunda casilla del medallero general.

Medallas de oro para Colombia

Gustavo Sánchez | Natación artística.

María Murillo | 100 metros vallas.

Equipo de Colombia | Salto ecuestre.

Sergio Rodríguez | Kárate.

Jhancarlos González | Skateboarding.

Juan Vargas y Matías Knudsen | Squash.

Laura Tovar y Paula Tovar | Squash.

Duván Ferrer | Levantamiento de pesas.

Héctor García | Levantamiento de pesas.

Medallas de plata para Colombia

Keynher Camilo Vera | Gimnasia Artística.

Keynher Camilo Vera | Caballos con arcos para hombre.

Ángel Barajas | Anillos para hombre.

Emily Minante | Natación artística.

Equipo técnico mixto | Natación artística.

Madison Velásquez y Manuela Gómez | Carrera de canoas.

Valentina Zapata | Kárate.

Lucía Bautista y Miguel Rodríguez | Squash.

Medallas de bronce para Colombia

John Paredes | 110 metros vallas.

Cristian Ávila y Daniel Pacheco | Carrera de canoas.

María Jaramillo | Esgrima.

Juan Forero | Kárate.

Hernán Amaya | Kárate.

Iván López | Tiroteo.

Otto Oñate | Levantamiento de pesas.

Julieth Jiménez | Levantamiento de pesas.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

En esta nueva jornada de competencias en territorio dominicano, el atletismo, skateboarding, squash, natación artística y levantamiento de pesas, hicieron sonreír a Colombia. Jhancarlos González gritó campeón en el skateboarding, María Fernanda Murillo se impuso en los 100 metros vallas y las parejas masculinas y femeninas del squash se bañaron en oro.

Así mismo, Héctor García y Duván Ferrer abrieron la cuenta dorada de Colombia en el levantamiento de pesas. Y, como cereza del pastel, Gustavo Sánchez hizo historia en la natación artística con el metal dorado ganado en la rutina solo técnica. Un hito para el deporte ‘tricolor’.

Así las cosas, los atletas colombianos acumularon un total de seis medallas en el día 11 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Dos preseas de oro, dos de plata y dos de bronce, fue el saldo de los ‘cafeteros’ para quedar instalados en la segunda posición del medallero general.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se establece como la mejor opción para seguir todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio brinda una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Por otro lado, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana. RTVD (Canal 4) es el canal oficial del evento. En Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, este evento continental podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

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