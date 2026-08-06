La más veloz en 100 metros vallas: María Murillo se viste de oro en Santo Domingo 2026

La colombiana se bañó de oro en las últimas competiciones de este miércoles en los Juegos Centroamericanos.

María Murillo Juegos Centroamericanos/ @PanamSports

Colombia cierra con broche de oro una jornada más en estos Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026. María Fernanda Murillo se quedó con la medalla de oro en la prueba de los 100 metros con vallas, en la continuidad del atletismo de las justas que se celebran en tierras centroamericanas.

De principio a fin la colombiana tomó a batuta de la prueba, sin embargo le estaba respirando muy cerca la cubana Greisys Robles, no obstante María Fernanda Murillo logró sobrepasar a su más cerca rival y por centésimas de segundo se quedó con la presea dorada, desatando la locura ‘Tricolor’ en la pista.

Al fina Murilo registró 12.64, lo cual la convirtió en la portadora del nuevo récord nacional en esta disciplina y esta prueba. El podio de la prueba lo completaron Greisys Roble de Cuba, con la plata y Paola Vázquez de Puerto Rico, con el bronce.

MÍRALA VOLAR POR EL OOOOROOOOO!!



La colombiana María Fernando Murillo conquisto la presea dorada tras ganar la final de los 100 metros con Vallas, en el Atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.



12.64 para nueva marca nacional… IMPRESIONANTE! pic.twitter.com/CworUiXTQh — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) August 5, 2026

Bronce para Colombia en 100 metros vallas masculino

John Paredes hizo su máximo esfuerzo por sumar una medalla de oro más para Colombia, sin embargo al atleta no le alcanzó y se tuvo que conformar con la presea de bronce al registrar 13.57 en la prueba de 110 metros vallas masculino. El oro fuer para Ulric Portier de Guadalupe y la plata para Rinaldo Moore de Trinidad y Tobago.

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