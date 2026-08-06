Eduardo Herrera y Ryan Adams hacen el 1-2 para México en los 1,500m de Santo Domingo 2026

Tras una descalificación por obstrucción, algunas horas después la organización le devolvió a México el doblete obtenido sobre la pista

México celebró un doblete en los 1,500 metros | Claro Sports

México recuperó de manera definitiva las medallas de oro y plata en los 1,500 metros varoniles de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Eduardo Herrera fue reconocido como campeón con un tiempo de 3:46.07 minutos, mientras Ryan Adams Fernández conservó el segundo puesto con 3:47.06.

La prueba celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez tuvo una definición cerrada. Herrera se mantuvo dentro del grupo principal y atacó durante la última parte de la carrera para cruzar primero. Adams resistió la presión de Hansel Abreu y aseguró la plata por una diferencia de apenas 14 centésimas, pues el cubano detuvo el cronómetro en 3:47.20 y completó el podio definitivo.

1-2 para México en los 1500m | @conadeoficial

La celebración mexicana quedó momentáneamente suspendida cuando los oficiales anunciaron la descalificación de Eduardo Herrera por una presunta obstrucción durante el recorrido. Esa primera resolución colocaba a Ryan Adams como campeón, entregaba la plata a Hansel Abreu y permitía que el puertorriqueño Carlos Vilches, cuarto con 3:47.55, ascendiera al tercer lugar. Durante varios minutos, México pasó de tener dos medallas a conservar solamente el oro de Adams.

La delegación nacional solicitó una nueva revisión de la acción y la protesta fue aceptada por los jueces, quienes revocaron la descalificación y devolvieron a Herrera el primer lugar. Ryan Adams regresó al segundo puesto y Abreu recuperó el bronce.

El resultado convirtió a Herrera en doble campeón de Santo Domingo 2026, pues anteriormente había conquistado los 5,000 metros con un registro de 13:50.86. En aquella final superó por más de diez segundos al puertorriqueño Víctor Ortiz y al colombiano Pedro Marín. El corredor mexicano cerró así su participación individual con dos medallas de oro, mientras Adams aportó una plata después de su regreso a las competencias tras permanecer dos temporadas alejado de las pistas por un accidente.

Luis Avilés conquista la plata en los 400 metros

La cosecha del atletismo mexicano aumentó con Luis Antonio Avilés, quien obtuvo la medalla de plata en la final de los 400 metros planos con un tiempo de 45.06 segundos. El velocista terminó detrás del dominicano Gabriel Moronta, campeón con 44.70, y superó por una centésima al venezolano Javier Gómez, quien se quedó con el bronce al detener el cronómetro en 45.07. Avilés logró el segundo lugar en una final que también reunió al campeón olímpico Kirani James y al mexicano Valente Mendoza, disputada bajo la lluvia en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Lorena Rangel suma bronce en los 1,500m

Lorena Itzel Rangel Batres consiguió la medalla de bronce en los 1,500 metros femeniles con un registro de 4:12.06 minutos. La corredora potosina tomó la punta durante las primeras vueltas, pero fue superada en la parte final por las cubanas Daily Cooper y Anisleidis Ochoa. Cooper conquistó el oro e impuso récord de los Juegos con 4:07.46, mientras Ochoa aseguró la plata con 4:08.87. Rangel defendió la tercera posición hasta la meta y completó el podio, mientras la también mexicana Dafne Juárez terminó cuarta con 4:18.74.

Diego del Real se cuelga el bronce en lanzamiento de martillo

México también subió al podio en el lanzamiento de martillo gracias a Diego del Real, quien obtuvo la medalla de bronce con una marca de 73.00 metros. El cubano Ronald Mencía conquistó el oro con 74.55 en su cuarto intento y el puertorriqueño Jerome Vega aseguró la plata con 73.88. Solamente 1.55 metros separaron al campeón del tercer lugar en la final celebrada en República Dominicana. Prensa Latina publicó las marcas del podio.

Del Real llegó como campeón de las dos ediciones anteriores, pero esta vez no pudo prolongar su dominio regional ante los lanzamientos de Mencía y Vega. El neoleonés ganó en Barranquilla 2018 con 74.95 metros, registro que entonces representó un récord de los Juegos, y cuenta además con el cuarto lugar conseguido en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Su bronce se sumó al oro de Herrera y la plata de Adams en otra jornada con tres medallas para el atletismo mexicano.

Te puede interesar: