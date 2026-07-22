Víctor Estrada pide mesura: “Los Juegos Centroamericanos no son un parámetro mundial”

El jefe de entrenadores de la Federación Mexicana de Taekwondo pidió evaluar con objetividad el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos

Víctor Estrada, jefe de entrenadores de la Federación Mexicana de Taekwondo, señaló que los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 no deben utilizarse como referencia para proyectar el rendimiento de México en competencias como los Juegos Panamericanos, los Campeonatos Mundiales o los Juegos Olímpicos.

En entrevista con Claro Sports, el entrenador explicó que un resultado favorable en la justa regional no garantiza que el equipo mexicano pueda repetir ese desempeño ante rivales de mayor nivel. Por ese motivo, pidió analizar la participación con base en el proceso individual de cada atleta y no solamente en la cantidad de medallas obtenidas.

“Vamos a ser honestos, objetivamente Juegos Centroamericanos no es un parámetro mundial. En ese parámetro, yéndonos bien en los Juegos Centroamericanos, eso no significa nada. Pudiera ser un espejismo pensar que si nos va muy bien vamos ir muy bien a Juegos Olímpicos. Pido paciencia, objetividad y mucha resiliencia”, declaró Estrada.

El responsable técnico también estableció una diferencia entre el nivel centroamericano y el que México encontrará en competencias continentales o mundiales. “En este momento unos Juegos Centroamericanos no son un parámetro, para pensar que nos va a ir bien en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos o en un Campeonato del Mundo. Los Juegos Centroamericanos son una de las áreas de menor nivel técnico”, afirmó.

Estrada aclaró que dentro de la región existen competidores con resultados internacionales, aunque consideró que esa condición no se extiende a todas las divisiones. “Hay atletas muy buenos en algunas categorías, de manera individual, pero de manera general no lo es. Ya a nivel panamericano ya es otro nivel”, explicó.

México llega a Santo Domingo con equipo completo después de obtener todas las plazas disponibles en el clasificatorio celebrado en República Dominicana. La delegación consiguió 16 lugares en combate individual, uno en equipo mixto y tres en poomsae, por lo que será el único país con representación completa en el taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, programados del 24 de julio al 8 de agosto.

En la rama femenil, las plazas de combate fueron obtenidas por Fernanda Hernández, Daniela Souza, Nadia Ferreira, Fabiola Villegas, Karla Rodríguez, Leslie Soltero, Isabella Lovaglio y Paloma García. En la competencia varonil clasificaron Axel Vázquez, Zaid Pérez, David Millán, Mauricio Ontiveros, José Nava, Iker Casas, José López y Carlos Sansores.

La representación mexicana también aseguró su lugar en la prueba de equipo mixto con Mariana Zambrano, Zaira Salgado, Uriel Gomeztagle y David Valdés. En la modalidad de poomsae, Cecilia Lee y William Arroyo formaron parte del grupo que consiguió las plazas para la competencia regional.

Estrada explicó que el equipo reúne a deportistas con experiencia internacional y a integrantes de una nueva generación que busca avanzar dentro del ciclo. “Le diría a la gente que tenga paciencia, que estamos en este proceso, que es un paso importante para evaluar el desempeño de cada uno de ellos. Hay una mezcla de atletas experimentados, los que ya se han consagrado en resultados internacionales y están en un proceso de renovación, de tratar de mejorar lo que ya han venido haciendo y tratar de reinventarse; hay un una generación de atletas que están intermedios entre los jóvenes y ellos, que van muy bien. Una Nadia (Ferreira), por ejemplo, una medallista de oro panamericana, una Mariana Zambrano que viene empujando atrás de Daniela (Souza), que es medallista de plata en el panamericano. Hay varios atletas, un David Millán, un (David) Valdés, un Zaid (Pérez) que son chavos entre los 17, 18 y los 22 años que van muy bien”, finalizó.

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