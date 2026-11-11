Emperador Azteca amenaza con destrozar a Dr. Wagner Jr. en la función de SPW: “Vas a sufrir las de Caín”

La Black Generation regresa este viernes 13 de noviembre para enfrentar al galeno, Hijo de Octagón y Ciclón Ramírez Jr. en el gimnasio Ajusco

Emperador Azteca va por la cabeza de Dr. Wagner Jr. | Cortesía Emperador Azteca

La rivalidad entre rudos y técnicos promete encender el Gimnasio Ajusco de la Ciudad de México. Emperador Azteca lanzó una amenaza directa contra Dr. Wagner Jr., a quien buscará derrotar este viernes 13 de noviembre durante la función presentada por Supreme Wrestling Xperience (SPW), que reunirá a figuras de la lucha libre mexicana a partir de las 20:00 horas.

El enfrentamiento marcará el regreso de la Black Generation, integrada por Flamita, Emperador Azteca y El Bendito, quienes unirán fuerzas para enfrentar a Dr. Wagner Jr., Hijo de Octagón y Ciclón Ramírez Jr., en una lucha estelar que será el principal atractivo de una cartelera que contempla siete enfrentamientos, con luchas de tercias, un mano a mano, una batalla de tres esquinas y un duelo femenil.

Emperador Azteca amenaza a Dr. Wagner Jr: “Aquí nadie te va a respetar”

Antes de subir al cuadrilátero, Emperador Azteca dejó claro que no piensa darle ninguna ventaja a Dr. Wagner Jr., uno de los nombres que encabezarán la función. El integrante de la Black Generation aseguró que el luchador originario de Torreón no encontrará el respeto que acostumbra recibir en su tierra y advirtió que los rudos impondrán sus condiciones en el Gimnasio Ajusco.

“Nos estaremos presentando, en punto de las ocho de la noche en el Gimnasio Ajusco, con el gran regreso de la Black Generation, Flamita, Emperador Azteca y el Bendito para enfrentar a Ciclón Ramírez, Hijo de Octagón y Dr. Wagner Jr.

“Wagner, tú te la pasas diciendo que en tu casa y con tu gente te respetan. Aquí no es Torreón, Coahuila. Aquí nadie te va a respetar. ¿Quieres respeto? Vete a tu tierra, vete a tu rancho, a tu pueblo. Aquí vas a saber lo que es verdadera lucha libre, lo que son los verdaderos rudos y ese día vas a sufrir las de Caín. En nuestro rancho nosotros mandamos y recuerden que aztecas hay muchos, emperador sólo uno”, advirtió Emperador Azteca.

Las declaraciones elevaron la expectativa alrededor del combate estelar, en el que la Black Generation intentará imponer su estilo ante una tercia encabezada por Dr. Wagner Jr, con la amenaza de no respetar jerarquías. El choque también pondrá frente a frente a Hijo de Octagón y Ciclón Ramírez Jr. contra tres representantes de los rudos, dispuestos a aplastar a sus oponentes, en una batalla que promete castigos, vuelos y una disputa por el dominio del cuadrilátero.

La función representa una oportunidad para que los aficionados de la capital presencien un enfrentamiento entre luchadores de distintas generaciones. SPW apuesta por una velada con siete combates, en la que la rivalidad entre Dr. Wagner Jr. y Emperador Azteca será el centro de atención, en el que podría ser el preámbulo de una lucha de apuesta.

Cartel completo de SPW: todas las luchas del viernes 13 de noviembre

La empresa Supreme Wrestling Xperience preparó una cartelera de siete enfrentamientos para su presentación en el Gimnasio Ajusco. Además de la lucha estelar, habrá un combate semifinal de tercias, un mano a mano, una lucha especial, una batalla Fatal 3-Way y dos encuentros que abrirán la función.

Lucha estelar: Dr. Wagner Jr., Hijo de Octagón y Ciclón Ramírez Jr. vs. Flamita, Emperador Azteca y El Bendito.

Dr. Wagner Jr., Hijo de Octagón y Ciclón Ramírez Jr. Flamita, Emperador Azteca y El Bendito. Lucha semifinal: Luchador Sorpresa, Radiactivo y Morfosis vs. Maniacop, Cometa Maya y Genshi.

Luchador Sorpresa, Radiactivo y Morfosis Maniacop, Cometa Maya y Genshi. Mano a mano: Dios del Inframundo vs. Argenis.

Dios del Inframundo Argenis. Lucha especial: Alfa Jr., Helios y el Hijo del Palenque vs. Aquiles, Sol y Nórdico.

Alfa Jr., Helios y el Hijo del Palenque Aquiles, Sol y Nórdico. Fatal 3-Way: Gallo Negro vs. Nativo vs. Estrella de Oro.

Gallo Negro Nativo Estrella de Oro. Lucha femenil: Sussy Love y Tiamat vs. Satania y Krissta.

Sussy Love y Tiamat Satania y Krissta. Lucha inicial: Rey Espectro y El Brujo vs. Ryu Orochi y Cráneo Azteca Jr.

La presencia de Dr. Wagner Jr., Flamita, Hijo de Octagón, Emperador Azteca, Ciclón Ramírez Jr. y Argenis forma parte de los atractivos de una función que busca reunir a seguidores de la lucha libre en el sur de la Ciudad de México.

La cartelera también ofrecerá espacio a luchadores de distintas agrupaciones, con estilos que incluyen el combate a ras de lona, los vuelos y las acciones entre tercias. El regreso de la Black Generation será el encargado de cerrar la jornada, con la promesa de un enfrentamiento en el que Emperador Azteca intentará cumplir su amenaza contra Dr. Wagner Jr.

¿Cuándo y dónde será la función de lucha libre de SPW en el Gimnasio Ajusco?

La función de Supreme Wrestling Xperience se celebrará este viernes 13 de noviembre de 2026, a partir de las 20:00 horas, en el Gimnasio Ajusco, de la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. La empresa reunirá siete combates en una misma noche, con una lucha estelar que enfrentará a dos tercias que buscarán quedarse con la victoria ante el público capitalino.

La cita está marcada para una noche de lucha libre en el Gimnasio Ajusco, donde Emperador Azteca tendrá la oportunidad de respaldar sus palabras sobre el cuadrilátero. Del otro lado estará Dr. Wagner Jr., quien intentará responder a la provocación y conducir a su equipo al triunfo.

La mesa está puesta para una velada de vuelos, castigos y rivalidades, con la Black Generation y Dr. Wagner Jr. como protagonistas del combate que cerrará la función de SPW.