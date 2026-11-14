TNA Wrestling Destination X, en vivo: horario, orden de los combates y dónde ver la transmisión online

Leon Slater defenderá el Campeonato Mundial ante Trey Miguel en una función que tendrá dos luchas Ultimate X y el regreso de la World X-Cup

TNA presenta una cartelera estelar en Destination X este domingo | TNA

TNA Wrestling prepara el regreso de Destination X este domingo 15 de noviembre de 2026, con una función que reunirá combates por campeonatos, luchas de eliminación y el regreso de uno de los formatos más representativos de la empresa. Después de nueve años de ausencia, el evento volverá al calendario de Total Nonstop Action Wrestling con una cartelera encabezada por Leon Slater y Trey Miguel, quienes disputarán el Campeonato Mundial de TNA.

La edición de 2026 tendrá como principal atractivo dos combates Ultimate X, uno masculino y otro femenino, además de la World X-Cup, torneo que contará con la participación del luchador mexicano Rey Horus. También estarán en juego el Campeonato Mundial de Knockouts y los títulos mundiales por parejas. Los aficionados podrán seguir el evento en vivo a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Claro Sports Premium en YouTube.

¿Cuándo y dónde es TNA Wrestling Destination X?

TNA Wrestling Destination X se celebrará el domingo 15 de noviembrev de 2026 en el Edmonton EXPO Centre, ubicado en Edmonton, Alberta, Canadá. La función marcará el regreso de este evento especial, cuya edición anterior se realizó en agosto de 2017.

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Datos del evento:

Fecha: domingo 15 de noviembre de 2026.

domingo 15 de noviembre de 2026. Horario de transmisión: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

18:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: Edmonton EXPO Centre, Canadá.

Edmonton EXPO Centre, Canadá. Transmisión en México: Claro Sports Premium en YouTube.

¿Quién transmite en vivo TNA Wrestling Destination X y dónde ver por TV y online?

TNA Wrestling Destination X 2026 se podrá ver en vivo en México a través de Claro Sports Premium en YouTube, plataforma que ofrecerá la transmisión de la función del domingo 15 de noviembre. Los aficionados podrán seguir los combates de la cartelera, incluidos los enfrentamientos por campeonatos y las luchas Ultimate X.

Para acceder a la transmisión será necesario contar con una membresía activa de Claro Sports Premium en YouTube. Los usuarios pueden contratar el servicio desde el canal oficial de Claro Sports y disfrutar de la cobertura de este evento de lucha libre profesional.

La transmisión de Destination X comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Los aficionados podrán seguir la función desde Edmonton, Canadá, con los enfrentamientos que definirán a los nuevos contendientes y a los campeones de la jornada.

Activa Claro Sports Premium en YouTube aquí: https://qr.link/GSjNcA

Cartelera completa de Destination X, formato y orden de las peleas

La cartelera de Destination X 2026 contará con tres campeonatos en disputa, dos combates Ultimate X y la World X-Cup. Leon Slater defenderá el Campeonato Mundial de TNA frente a Trey Miguel, mientras que Indi Hartwell pondrá en juego el Campeonato Mundial de Knockouts contra Shayna Baszler.

Otro enfrentamiento será la lucha de triple amenaza por el Campeonato Mundial de Parejas. Nic y Ryan Nemeth defenderán los cinturones ante Matt Hardy y Moose, además de syX, integrado por Joseph Sawyer y Samuel Shaw.

El orden completo de los combates todavía no ha sido confirmado oficialmente. Sin embargo, TNA anunció que las dos eliminatorias de la World X-Cup abrirán la actividad durante el programa previo, mientras que Leon Slater y Trey Miguel protagonizarán el combate estelar.

Programa previo: Countdown to Destination X

World X-Cup, primera eliminatoria: Rey Horus vs. Fabian Aichner vs. Jason Hotch. World X-Cup, segunda eliminatoria: The Home Town Man vs. Ricky Sosa vs. Amir Jordan.

Cartelera principal confirmada

Campeonato Mundial de TNA: Leon Slater (campeón) vs. Trey Miguel.

Leon Slater (campeón) vs. Trey Miguel. Campeonato Mundial de Knockouts: Indi Hartwell (campeona) vs. Shayna Baszler.

Indi Hartwell (campeona) vs. Shayna Baszler. Campeonato Mundial de Parejas: Nic Nemeth y Ryan Nemeth (campeones) vs. Matt Hardy y Moose vs. syX (Joseph Sawyer y Samuel Shaw).

Nic Nemeth y Ryan Nemeth (campeones) vs. Matt Hardy y Moose vs. syX (Joseph Sawyer y Samuel Shaw). Ultimate X masculino: BDE vs. Joe Alonzo vs. John Skyler vs. KC Navarro vs. Cedric Alexander vs. Rich Swann.

BDE vs. Joe Alonzo vs. John Skyler vs. KC Navarro vs. Cedric Alexander vs. Rich Swann. Ultimate X femenino: Tasha Steelz vs. M by Elegance vs. Xia Brookside vs. Shotzi Blackheart vs. Gabby Forza vs. Jada Stone.

Tasha Steelz vs. M by Elegance vs. Xia Brookside vs. Shotzi Blackheart vs. Gabby Forza vs. Jada Stone. Final de la World X-Cup: ganador de la primera eliminatoria vs. ganador de la segunda eliminatoria.

Los ganadores de los combates Ultimate X obtendrán oportunidades por los campeonatos de sus respectivas divisiones. En el caso de la World X-Cup, los vencedores de las eliminatorias del programa previo se enfrentarán más tarde para definir al campeón del torneo.

¿Qué es TNA Wrestling Destination X?

Destination X es uno de los eventos especiales de Total Nonstop Action Wrestling, empresa estadounidense de lucha libre profesional. Su historia está relacionada con la X Division, una categoría reconocida por los combates de velocidad, las maniobras aéreas y las luchas que requieren superar estructuras especiales.

Una de sus principales características es el formato Ultimate X, en el que varios participantes deben desplazarse por cables suspendidos sobre el cuadrilátero para alcanzar un objeto colocado en el centro. A diferencia de una lucha tradicional, el objetivo no consiste necesariamente en conseguir una cuenta de tres o una rendición, sino en recuperar el objeto establecido para ganar el combate.

La edición de 2026 marcará el regreso de Destination X después de nueve años, con una propuesta que recupera la World X-Cup y presenta dos combates Ultimate X dentro de una misma función. El evento también reunirá a figuras de distintas divisiones de TNA, con oportunidades titulares y campeonatos en disputa.

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