Integrante del Salón de la Fama de WWE desde 2009, también tuvo vínculos con la lucha libre puertorriqueña y contribuyó al desarrollo de talentos

Promotor y leyenda de la lucha libre estadounidense | ClaroSports

La lucha libre profesional perdió a ‘Cowboy’ Bill Watts, quien falleció este 17 de noviembre de 2026 a los 87 años. Su hijo Erik confirmó la noticia mediante un mensaje enviado al periodista Bill Apter. Watts fue integrante del Salón de la Fama de WWE desde 2009 y dejó una trayectoria que incluyó etapas como luchador, promotor y directivo.

Watts comenzó su formación deportiva en la Universidad de Oklahoma, donde destacó en dos disciplinas. Esa preparación lo llevó a disputar un periodo en el fútbol americano profesional con los Houston Oilers de la American Football League, aunque fue la lucha libre la actividad que terminó definiendo su carrera.

Su llegada al circuito profesional estuvo relacionada con “Wild” Red Berry, quien recomendó al joven Watts ante Vincent J. McMahon. Dentro del cuadrilátero, uno de los capítulos más recordados de su trayectoria fue su rivalidad con Bruno Sammartino, entonces Campeón Mundial Peso Pesado de WWE. Watts asumió el papel de antagonista y protagonizó enfrentamientos que llevaron la rivalidad a distintas ciudades de Estados Unidos.

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Con el paso de los años, Watts trasladó su experiencia del ring a la promoción y administración de empresas de lucha libre. Durante la etapa territorial, convirtió a Mid-South Wrestling en una de las organizaciones de referencia de la región y trabajó con luchadores que posteriormente formarían parte del Salón de la Fama de WWE.

Entre los talentos que pasaron por Mid-South estuvieron “Hacksaw” Jim Duggan, Ted DiBiase, The Fabulous Freebirds, Ultimate Warrior y Sting, además de otros nombres que posteriormente tuvieron presencia en distintas empresas. Watts también tuvo una etapa en WCW, donde ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo.

Su influencia como promotor también estuvo relacionada con la manera de presentar la lucha libre al público. Watts impulsó la utilización de programación televisiva episódica, con historias que continuaban de una emisión a otra, en lugar de concentrar la actividad únicamente en eventos especiales.

La trayectoria de Watts también tuvo un vínculo con Puerto Rico. Durante la década de 1970 formó parte de los luchadores que trabajaron en la isla durante una etapa marcada por distintas rivalidades entre promotoras. Su relación con Gorilla Monsoon se conectó con la historia de Capitol Sports Promotions, empresa fundada posteriormente por Monsoon junto con Carlos Colón y Víctor Jovica. Además, la programación de la Universal Wrestling Federation llegó a la televisión puertorriqueña durante los años 80.

Watts mantuvo durante su trayectoria la relación con Oklahoma y sus orígenes, incluso después de pasar de los cuadriláteros a los despachos. WWE lo incorporó a su Salón de la Fama en 2009 como reconocimiento a su trayectoria dentro de la industria. Su muerte deja una etapa de la lucha libre profesional vinculada a la era territorial y a la expansión de la disciplina mediante la televisión.